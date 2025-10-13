Транспортні витрати на пенсії — яку суму доведеться виділяти щомісяця

Жінка похилого віку сідає в поїзд. Фото: УНІАН

Життя без фінансових турбот на пенсії — бажання більшості українців. Але чи багато хто замислюється, яку суму потрібно мати, щоб після 60 років зберегти комфорт і звичний рівень життя.

Про те, який бюджет потрібно закладати пенсіонеру на транспортні витрати, щоб не обмежувати себе в пересуванні, у коментарі для Новини.LIVE розповів фінансовий стратег Віктор Чумак.

Що впливає на комфорт українців після виходу на пенсію

Для розрахунку потрібної суми для комфорту на пенсії узято середній спосіб життя людей віком 30+ із помірним достатком. Іншими словами, це не розкіш, але й не життя "від зарплати до зарплати", а стабільний комфорт. Йдеться про:

наявність хобі — спорт, творчість, йога тощо;

повноцінне харчування без надмірної економії;

власне або орендоване житло належного рівня;

регулярні культурні події — кіно, театр, концерти;

відвідування кафе чи ресторанів кілька разів на місяць;

відсутність обмежень у побутових дрібницях і пересуванні;

можливість 1–2 рази на рік відпочити в Україні чи за кордоном.

"Звичайно, у кожної сім'ї свій рівень. Тому у кожному випадку потрібно рахувати індивідуально. Однак це необхідно робити якомога раніше, не чекаючи, поки пенсія буде "не за горами". Так буде набагато легше накопичити той рівень коштів, завдяки якому пенсійний вік буде в радість, а не час для екстремального виживання", — пояснив експерт.

Скільки доведеться витрачати на транспорт пенсіонерам

Хоча для українських пенсіонерів в громадському транспорті передбачені пільги, вони поширюються не на всі види перевезень. Тож певний бюджет на ці потреби потрібно закладати. За словами Чумака, якщо користуватися лише громадським транспортом — витрати складуть приблизно 300–600 грн на місяць.

Власникам авто доведеться враховувати бензин, страховку, сервіс і зношення. На пальне може йти 2 000–4 000 грн щомісяця, а загальні транспортні витрати будуть становити 3 000–6 000 грн і більше, залежно від інтенсивності поїздок.

