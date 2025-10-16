Видео
Україна
Дата публикации 16 октября 2025 05:45
Льготы для женщин из села — какую поддержку гарантирует государство в 2025 году
Пенсионерка кормит кур. Фото: УНИАН

Женщины, проживающие в сельской местности, имеют право на некоторые льготы и привилегии от государства. Среди преимуществ — возможность выйти на пенсию раньше, а также право на 100% скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг.

О том, какие льготы и скидки могут получить жительницы сел в 2025 году, отмечается в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Читайте также:

Льготный выход на пенсию для женщин из села

Согласно части второй статьи 114 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058-IV от 9 июля 2003 года, отдельные категории женщин, которые работали в аграрной сфере, имеют право на досрочный выход на пенсию:

  1. Трактористки, которые не менее 20 лет были непосредственно заняты в производстве сельскохозяйственной продукции — в колхозах, совхозах или на других агропредприятиях. Если их общий трудовой стаж составляет не менее 30 лет, они могут выходить на пенсию в 55 лет.
  2. Трактористки-машинистки, которые в течение всего сезона работали на тракторах или других механизированных сельскохозяйственных машинах в растениеводстве и животноводстве.
  3. Доярки (операторки машинного доения) и свинарки-операторки, имеющие не менее 20 лет страхового стажа на соответствующих должностях, также могут оформить пенсию в 55 лет.
  4. Матери пятерых и более детей, которые работают в сельском хозяйстве, могут получить пенсию независимо от возраста и трудового стажа. Главное условие — на момент обращения в Пенсионный фонд они должны быть официально трудоустроены в аграрном производстве: в колхозах, государственных или фермерских хозяйствах, арендных предприятиях или кооперативах.

Кто освобождается от уплаты коммуналки в 2025 году

Еще одна важная социальная гарантия для женщин, которые живут и работают в сельской местности, — полная компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг. Такой льготой могут пользоваться те, кто даже после выхода на пенсию продолжает жить в селе. На 100% скидку имеют право:

  • педагогические работницы;
  • специалистки по защите растений;
  • работницы музеев и библиотек;
  • медицинские и фармацевтические специалистки;
  • работницы государственных и коммунальных учреждений культуры, а также учебных заведений культурного направления.

Для получения льготы нужно иметь не менее трех лет стажа работы на соответствующей должности и работать на ней до момента выхода на пенсию. Важно также, чтобы средний доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не превышал 4 240 гривен.

Чтобы оформить скидку, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать заявление о предоставлении льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива или сжиженного газа. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Ранее мы писали, что украинские пенсионеры могут обращаться за перерасчетом пенсии, если появились новые основания. Закон позволяет сделать это как минимум в трех случаях.

Также мы рассказывали, что канцлер Германии Фридрих Мерц представил инициативу для поддержки экономики и преодоления нехватки рабочей силы: люди, которые будут работать после выхода на пенсию, смогут получать до 2 000 евро ежемесячно без налогов.

пенсии пенсионеры женщины льготы помощь
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
