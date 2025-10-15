Видео
Пенсионерам в Германии готовят улучшения — что хотят изменить

Пенсионерам в Германии готовят улучшения — что хотят изменить

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 05:45
В Германии готовят новые правила для пенсионеров — что хотят изменить
Пожилая женщина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о новой инициативе, которая призвана стимулировать экономическое развитие и решать проблему дефицита рабочей силы. Согласно правительственному плану, граждане, которые продолжат работать после достижения пенсионного возраста, смогут зарабатывать до 2 тысяч евро в месяц без уплаты налогов.

О том, почему в Германии хотят ввести налоговые льготы для пенсионеров, сообщает Financial Times.

Почему в Германии планируют стимулировать людей пенсионного возраста работать дальше

Эта мера является частью программы Мерца для преодоления нехватки кадров и поддержки экономического восстановления. Правительство оценивает расходы на реализацию инициативы примерно в 890 миллионов евро в год, начиная с 1 января.

Коалиция Мерца хочет смягчить последствия старения трудовых ресурсов. Германия сталкивается с дефицитом квалифицированных работников после трех лет стагнации:

  • бэби-бумеры постепенно выходят на пенсию;
  • молодых специалистов становится меньше, что создает нехватку кадров во многих отраслях.

Хотя работать после пенсии в Германии разрешено и раньше, новые налоговые льготы делают эту опцию более привлекательной. Другие страны также стимулируют работающих пенсионеров с положительными результатами.

Например, в Греции количество таких работников выросло с 35 тысяч в 2023 году до более 250 тысяч после введения налоговых льгот, что позволяет сохранять полную пенсию и облагать дополнительный доход по льготной ставке 10%.

Что изменят налоговые льготы для пенсионеров

К 2035 году на пенсию выйдет около 4,8 млн работников, что составляет 9% трудового ресурса. Это создает дополнительную нагрузку на социальную систему и экономику.

Кроме того, страна имеет наименьшую среднюю продолжительность рабочего времени среди экономик ОЭСР, а доля работников на неполном рабочем дне с 1990-х годов выросла более чем вдвое — до 30%, преимущественно среди женщин.

Налоговая льгота поможет сохранить ценный опыт в компаниях и будет способствовать росту занятости, экономики и государственных доходов. Социальные взносы с зарплат остаются обязательными, что поддерживает финансовую стабильность системы здравоохранения и пенсионного обеспечения.

Главный экономист Berenberg Bank прогнозирует, что количество участников программы со временем будет увеличиваться, а экономические и социальные выгоды превысят расходы уже через два-три года. Активное участие старших граждан в работе также создает положительный эффект для общества и подчеркивает ценность их вклада.

Ранее мы писали, что многие украинцы живут в Германии, поэтому вопросы заработков и социальной поддержки для них остаются актуальными. В октябре 2025 года ожидаются определенные изменения, о которых стоит узнать заранее.

Также мы рассказывали, что пенсионная система Германии находится под значительным давлением. Из-за старения населения и снижения уровня рождаемости стабильное обеспечение социальных выплат становится все более проблемным.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
