У Німеччині готують нові правила для пенсіонерів — що хочуть змінити

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про нову ініціативу, яка покликана стимулювати економічний розвиток та розв'язувати проблему дефіциту робочої сили. Згідно з урядовим планом, громадяни, які продовжать працювати після досягнення пенсійного віку, зможуть заробляти до 2 тисяч євро на місяць без сплати податків.

Про те, чому в Німеччині хочуть запровадити податкові пільги для пенсіонерів, повідомляє Financial Times.

Чому в Німеччині планують стимулювати людей пенсійного віку працювати далі

Ця міра є частиною програми Мерца для подолання нестачі кадрів та підтримки економічного відновлення. Уряд оцінює витрати на реалізацію ініціативи приблизно у 890 мільйонів євро на рік, починаючи з 1 січня.

Коаліція Мерца хоче пом’якшити наслідки старіння трудових ресурсів. Німеччина стикається з дефіцитом кваліфікованих працівників після трьох років стагнації:

бебі-бумери поступово виходять на пенсію;

молодих спеціалістів стає менше, що створює нестачу кадрів у багатьох галузях.

Хоча працювати після пенсії в Німеччині дозволено і раніше, нові податкові пільги роблять цю опцію більш привабливою. Інші країни також стимулюють працюючих пенсіонерів із позитивними результатами.

Наприклад, у Греції кількість таких працівників зросла з 35 тисяч у 2023 році до понад 250 тисяч після введення податкових пільг, що дозволяє зберігати повну пенсію та оподатковувати додатковий дохід за пільговою ставкою 10%.

Що змінять податкові пільги для пенсіонерів

До 2035 року на пенсію вийде близько 4,8 млн працівників, що становить 9% трудового ресурсу. Це створює додаткове навантаження на соціальну систему та економіку.

Крім того, країна має найменшу середню тривалість робочого часу серед економік ОЕСР, а частка працівників на неповному робочому дні з 1990-х років зросла більш ніж удвічі — до 30%, переважно серед жінок.

Податкова пільга допоможе зберегти цінний досвід у компаніях та сприятиме зростанню зайнятості, економіки та державних доходів. Соціальні внески з зарплат залишаються обов’язковими, що підтримує фінансову стабільність системи охорони здоров’я та пенсійного забезпечення.

Головний економіст Berenberg Bank прогнозує, що кількість учасників програми з часом буде збільшуватися, а економічні та соціальні вигоди перевищать витрати вже через два-три роки. Активна участь старших громадян у роботі також створює позитивний ефект для суспільства та підкреслює цінність їхнього внеску.

