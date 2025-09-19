Пенсійна криза в Німеччині — чому система не витримує та що хочуть змінити

Люди похилого віку за столом. Фото: Pexels

Пенсійна система Німеччини опинилася під великим тиском. Через старіння населення і низьку народжуваність забезпечувати виплати стає дедалі складніше. Економісти пропонують частково перекласти фінансове навантаження на самих пенсіонерів, але ця ідея вже викликала дискусії у суспільстві.

Про те, чому пенсійна система Німеччини не справляється з навантаженням та як планують це виправляти, розповіли в Deutsche Welle.

Що спричинило проблеми в пенсійній системі Німеччини

Ще в 1955 році канцлер Конрад Аденауер запровадив "пакт поколінь", згідно з яким працюючі перераховували частину зарплати на пенсії для старших. Система працювала добре, коли народжуваність була високою, а люди жили менше. Але з 1970-х років:

народжуваність різко впала;

покоління "бебі-бумерів" масово виходить на пенсію.

До 2039 року приблизно третина нинішніх працівників піде на пенсію, а молоді замінити їх буде недостатньо. Молодих платників податків стає менше, а пенсіонерів більше. Це створює серйозний тиск на соціальну систему.

Зараз на одного пенсіонера в Німеччині припадає менш ніж два працюючих. У 1960-х цей показник був близько шести. Щороку бюджет на пенсії поповнюється додатковими 100 мільярдами євро. Такий стан справ ускладнює розвиток економіки та ринку праці.

Економісти попереджають, що підвищення внесків у пенсійну систему може відлякати інвесторів і кваліфікованих спеціалістів.

Чи з’явиться податок для "бебі-бумерів"

У 2026 році комісія почне розробку реформ. Серед можливих заходів — Boomer-Soli, податок 10% для пенсіонерів із високими доходами. Він торкнеться приблизно 20% найбагатших домогосподарств.

Прихильники кажуть, що покоління "бебі-бумерів" має зробити внесок, адже вони народили мало дітей і не змінили вимоги до трудового стажу виходячи зі зростання тривалості життя. Але політики та профспілки критикують ідею, попереджаючи про соціальну напругу і втрату довіри до системи.

Як працюють пенсійні системи інших країн

Інші європейські країни мають свої пенсійні моделі:

Австрія — понад 90% працівників роблять внески, і вони більші, ніж у Німеччині. Нідерланди — базова пенсія для всіх плюс корпоративні та приватні накопичення.

У Німеччині корпоративні пенсії мають лише половина працівників. Однак новий уряд планує зробити цю систему майже обов’язковою для всіх.

Раніше ми писали, що низькі заробітні плати вчителів та невисокі пенсії часто є наслідком ухилення від сплати податків. Через це Україна щорічно втрачає мільярди гривень — як через тих, хто не платить податки, так і через тих, хто покриває такі порушення.

Також ми розповідали, що у 2026 році уряд планує продовжити практику обмеження максимального розміру пенсій, встановлених за спеціальними законами. Згідно з проєктом бюджету, буде збережено норму, що пенсія не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.