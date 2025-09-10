Відео
Головна Економіка Мінімалка в Польщі та Німеччині — які суми гарантують у вересні

Мінімалка в Польщі та Німеччині — які суми гарантують у вересні

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 17:12
Мінімальні зарплати Польщі та Німеччини — де кращі умови для працівників у вересні 2025
Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Через військові дії велика кількість українців була змушена залишити країну. Найбільше наших співгромадян прийняли Польща та Німеччина. Сьогодні сотні тисяч українців проживають і працюють саме в цих державах.

Про те, які мінімальні зарплати пропонують працівникам у Польщі та Німеччині у вересні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Скільки мінімально можна заробляти у Німеччині

Протягом останніх десяти років Німеччина регулярно підвищує мінімальні зарплати майже щороку. З моменту введення Закону про мінімальну оплату праці у січні 2015 року цей показник виріс на 50% і жодного разу не знижувався.

Мінімалка в Німеччині у 2025 році також зросла. За інформацією порталу Studying-in-Germany, з початку 2025 року:

  • мінімальна погодинна оплата праці становить 12,82 євро (приблизно 617 грн);
  • мінімальній місячна зарплата складає 2 222 євро (107 087 грн) брутто для працівників на повну ставку. 

На яку мінімалку розраховувати працівникам в Польщі

Що стосується Польщі, з 2022 року вона стала другим "домом" для багатьох українців, які тут знайшли роботу. Із січня 2025 року рівень мінімальної оплати праці в цій країні був підвищений.

За даними відділу у справах іноземців Великопольського воєводського управління в Познані, відповідно до постанови Ради міністрів Польщі від 12 вересня 2024 року, мінімальна зарплата становить 4 666 злотих брутто (приблизно 53 180 грн) на місяць або 30,50 злотих брутто (близько 347 грн) за годину.

Варто пам’ятати, що в Польщі зарплату зазвичай вказують у брутто, тобто до вирахування податків та обов’язкових внесків. Реальна сума, яку отримує працівник на руки (нетто), менша. 

З неї відраховуються внески на медичне страхування (NFZ), податок на доходи фізичних осіб та внески до системи соціального страхування (ZUS), які включають пенсійні виплати, лікарняні та страхування на випадок втрати працездатності.

Раніше ми писали, що офіційні дані Міністерства праці Німеччини свідчать, що у 2025 році планується заморожування стандартних виплат за громадянством. Це може вплинути приблизно на 5,6 мільйона осіб.

Також ми розповідали, що українцям, які збираються подорожувати до Польщі, варто заздалегідь ознайомитися з усіма чинними правилами та обмеженнями. Це дозволить уникнути непередбачених труднощів.

Польща Німеччина зарплати виплати мінімальна зарплата
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
