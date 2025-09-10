Минимальные зарплаты Польши и Германии — где лучшие условия для работников в сентябре 2025

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Из-за военных действий большое количество украинцев было вынуждено покинуть страну. Больше всего наших сограждан приняли Польша и Германия. Сегодня сотни тысяч украинцев проживают и работают именно в этих государствах.

О том, какие минимальные зарплаты предлагают работникам в Польше и Германии в сентябре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Сколько минимально можно зарабатывать в Германии

В течение последних десяти лет Германия регулярно повышает минимальные зарплаты почти каждый год. С момента введения Закона о минимальной оплате труда в январе 2015 года этот показатель вырос на 50% и ни разу не снижался.

Минималка в Германии в 2025 году также выросла. По информации портала Studying-in-Germany, с начала 2025 года:

минимальная почасовая оплата труда составляет 12,82 евро (примерно 617 грн);

минимальной месячная зарплата составляет 2 222 евро (107 087 грн) брутто для работников на полную ставку.

На какую минималку рассчитывать работникам в Польше

Что касается Польши, с 2022 года она стала вторым "домом" для многих украинцев, которые здесь нашли работу. С января 2025 года уровень минимальной оплаты труда в этой стране был повышен.

По данным отдела по делам иностранцев Великопольского воеводского управления в Познани, в соответствии с постановлением Совета министров Польши от 12 сентября 2024 года, минимальная зарплата составляет 4 666 злотых брутто (примерно 53 180 грн) в месяц или 30,50 злотых брутто (около 347 грн) в час.

Стоит помнить, что в Польше зарплату обычно указывают в брутто, то есть до вычета налогов и обязательных взносов. Реальная сумма, которую получает работник на руки (нетто), меньше.

Из нее отчисляются взносы на медицинское страхование (NFZ), налог на доходы физических лиц и взносы в систему социального страхования (ZUS), которые включают пенсионные выплаты, больничные и страхование на случай потери трудоспособности.

