Головна Економіка Низькі зарплати вчителів та пенсії — Гетманцев назвав причини

Низькі зарплати вчителів та пенсії — Гетманцев назвав причини

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 11:05
Гетманцев назвав винних у низьких зарплатах вчителів та пенсіях
Данило Гетманцев. Фото: Кадр з відео

Низька зарплата вчителя чи низька пенсія — це наслідок ухилення від податків. Україна втрачає мільярди гривень через великий обсяг людей, які ухиляються від оподаткування та тих, хто це покриває.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.

Читайте також:

"За рахунок поєднання "тіні" та корупції, що є одним і тим самим, ми з вами є бідною країною. Навіть у мирний час ми були бідною країною, не говорячи вже про те, коли ми 60% видатків спрямовуємо на безпеку та оборону", — наголосив він.

Гетманцев також додав, що в Україні половина економіки перебуває "в тіні" — це близько 900 млрд гривень податками. 

Скільки отримують вчителі в Україні

Данило Гетманцев раніше зауважив, що наразі вчителі — це найбільш соціально незахищена категорія бюджетників. 

"Це величезна кількість людей, величезна кількість сімей, яку держава послідовно, стабільно, недооцінює та ображає. Йдеться про матеріальне забезпечення та повагу", — наголосив він.

Наразі середня зарплата вчителів становить 15 000 гривень (350 доларів), що менше, ніж в Молдові та інших країнах світу.

"Безперечно, ми людину штовхаємо на те, що вона повинна щось ще заробляти, крім навчання дітей, а з іншого боку, ми її принижуємо, ставлячи в соціально незахищені умови. Людина молода, яка вчиться, сто разів подумає, чи йти працювати за професією", — додав Гетманцев.

За його словами, якщо Україна не вкладає у вчителів, то ми програємо країну в цілому.

Для вчителів переглянули умови деяких виплат

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови, яка регулює виплату щорічної винагороди педагогам за сумлінну працю. Крім того, уряд встановив доплату деяким вчителям-методистам.

"Оновили умови виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю вчителям, і відтепер вона має виплачуватися усім педагогічним працівникам усіх закладів і установ незалежно від відомчого підпорядкування", — повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Уряд також унормував право місцевих органів встановлювати інші види та розміри доплат педагогічним працівникам ніж встановлені рішеннями уряду.

Водночас вихователям-методистам у закладах дошкільної освіти Кабмін встанови доплату в розмірі 20% посадового окладу за організацію інклюзивного навчання.

Раніше ми писали, які доплати та пільги надаватимуть вчителям у вересні 2025 року.

Також дізнавайтеся, скільки в середньому отримуватиме директор школи в новому навчальному році.

Автор:
Вікторія Ілюхіна
Автор:
Вікторія Ілюхіна
