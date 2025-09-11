Відео
Уряд оновив умови виплати премії вчителям — деталі

Уряд оновив умови виплати премії вчителям — деталі

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 09:43
Премія вчителям за сумлінну працю — Кабмін оновив умови виплати
Вчителька за столом. Фото: Pixabay

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови, яка регулює виплату щорічної винагороди педагогам за сумлінну працю. Крім того, уряд встановив доплату деяким вчителям-методистам.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко в Telegram.

Читайте також:

"Оновили умови виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю вчителям, і відтепер вона має виплачуватися усім педагогічним працівникам усіх закладів і установ незалежно від відомчого підпорядкування", — йдеться у дописі.

Також уряд унормував право місцевих органів встановлювати інші види та розміри доплат педагогічним працівникам ніж встановлені рішеннями уряду.

Крім того, доплата установлена в розмірі 20% посадового окладу за організацію інклюзивного навчання вихователям-методистам у закладах дошкільної освіти.

Який розмір щорічної премії вчителям за сумлінну працю

Згідно зі ст. 57 Закону України "Про освіту", держава гарантує виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків. 

Посадовий оклад педагога залежить від його кваліфікаційної категорії (розряду) та тарифної сітки, яка визначається відповідно до Постанови № 1298 від 2002 року. Наразі посадовий оклад 1-го тарифного розряду становить 3 195 грн.

Раніше ми писали, скільки платитимуть вчителям 1-4 класів із вересня 2025 року.

Також дізнавайтеся, які доплати та пільги надаватимуть вчителям.

Автор:
Вікторія Ілюхіна
Автор:
Вікторія Ілюхіна
