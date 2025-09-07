Пільги та доплати для вчителів — яку підтримку надаватиме держава у вересні

Вчителька веде дітей. Фото: УНІАН

Професія педагога потребує щоденної праці та великої відповідальності, тому держава надає освітянам спеціальні соціальні гарантії. У 2025 році вчителі зможуть скористатися правом виходу на пенсію за вислугу років, отримати пільги на оплату комунальних послуг та розраховувати на щомісячні доплати.

Про те, які доплати та пільги надаватимуть вчителям у вересні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Пенсія за вислугу років

Педагоги мають можливість оформити пенсію на пільгових умовах. Для цього потрібно:

Досягти 55-річного віку. Мати щонайменше 30 років педагогічного стажу.

Ці умови закріплені у пункті "е" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення". До спеціального стажу зараховуються офіційно підтверджені роки роботи на таких посадах:

директора, заступника директора, методиста;

учителя, вихователя, логопеда, соціального педагога чи психолога;

викладача у коледжах, технікумах та закладах професійно-технічної освіти.

Окремі періоди, наприклад служба в армії або відпустка по догляду за дитиною, можуть входити до загального трудового стажу, але не завжди враховуються як педагогічний.

Оформити пенсію за вислугу років можна лише після звільнення з педагогічної посади. Якщо вчитель після цього знову повертається до роботи за спеціальністю, виплати тимчасово призупиняються. Пенсію відновлюють тільки після повторного звільнення.

Комунальні пільги для освітян

В Пенсійному фонді зазначають, що окрема підтримка передбачена для педагогів-пенсіонерів, які проживають у сільській місцевості. У 2025 році вони отримуватимуть 100% компенсацію витрат на:

оплату житлово-комунальних послуг;

придбання твердого палива та балонного газу (у межах соціальних норм).

Для отримання такої допомоги потрібно постійно проживати в селі. Крім того, середньомісячний дохід на одного члена сім’ї пенсіонера не може перевищувати 4 240 гривень.

Щомісячні доплати вчителям у 2025 році

З нового навчального року для всіх учителів діятиме доплата у розмірі 2 000 гривень (2 600 грн до оподаткування). Вона нараховуватиметься незалежно від кількості годин чи навантаження. Якщо педагог працює більше ніж на одну ставку, сума зростатиме пропорційно.

На реалізацію цієї програми у державному бюджеті передбачили 12 мільярдів гривень. У Міністерстві освіти та науки наголосили, що уряд продовжуватиме шукати можливості для додаткової підтримки педагогів.

Раніше ми писали, що найближчій перспективі підвищення зарплат педагогів не очікується, адже бюджет не передбачає додаткових коштів. Розмір оплати залежатиме від посади, закладу та навантаження.

Також ми розповідали, що в Україні оплата праці вчителів залишається на вкрай низькому рівні. Для порівняння, у Молдові педагоги отримують удвічі більше. Низькі ставки знижують мотивацію молоді працювати у школах, що спричиняє нестачу кадрів.