Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Доходи педагогів з 1 вересня — що отримають, крім окладу

Доходи педагогів з 1 вересня — що отримають, крім окладу

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 08:10
Премії та надбавки вчителям — на що можуть розраховувати в новому навчальному році
Вчителька з учнями. Фото: УНІАН

Грошове забезпечення педагогів складається з посадового окладу і багатьох надбавок. Фінансову підтримку вчителів в Україні формують різноманітні доплати, розмір яких обчислюється індивідуально.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які премії та надбавки мають право педагоги в новому навчальному році.

Реклама
Читайте також:

Які доплати належать вчителям

Кістяком зарплати педагогів є посадовий оклад, який розраховується на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (ЄТС). А решта суми — це надбавки і доплати. У вересні 2025 року вчителям призначатимуть:

  • надбавку за вислугу років (плюс 10-30% окладу, залежить від стажу роботи);
  • надбавку за престижність праці (плюс 5%-30% окладу, визначає керівник школи);
  • доплату за роботу в несприятливих умовах праці — 2 000 грн/міс. замість 1000 грн;
  • премії (розмір узгоджує керівництво школи, оцінюючи результати роботи працівника);
  • щорічну грошову винагороду за сумлінну працю і зразкове виконання обов’язків (один посадовий оклад);
  • допомогу на оздоровлення (одна місячна ставка).

Обов’язковими є доплати за вислугу років, престижність праці та роботу в несприятливих умовах. Окремо існує постанова Кабінету Міністрів № 22 від 11 січня 2018 року, згідно з якою всім педагогічним працівникам підвищують посадові оклади на 10%.

Інша постанова Кабміну № 928 від 25 серпня 2023 року затвердила надбавки за роботу в особливих умовах. Йдеться про вчителів, які під час війни виконують обов’язки на територіях можливих та активних бойових дій. Доплата становить 50% і 100% посадового окладу відповідно.

Варто зауважити, що керівництво школи має повноваження скасувати надбавки співробітникам. Це стосується виплат, які мають необов’язковий характер чи нефіксований розмір. Але відповідальність за правомірне використання бюджетних коштів під час встановлення/скасування доплат також лежить на керівнику закладу освіти.

Загалом середня місячна зарплата досвідченого педагога з надбавкою за стаж 30%, але мінімальною доплатою за престижність праці 5% становить близько 13 000 грн у 2025 році. Орієнтовно 20 000 грн отримують вчителі вищої категорії з надбавкою за престижність 20%, які додатково ведуть інклюзивний клас.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році педагоги отримують "оздоровчі" виплати в розмірі окладу незалежно від навантаження. Кошти не нарахують сумісникам, але вчителі-пенсіонери зі строковим договором мають право на фінансове забезпечення.

Також ми писали, що у 2025 році педагогічні працівники можуть оформити пенсію за віком (від 60 років і мінімум 32 роки стажу) або за вислугу. Виплату грошового забезпечення за вислугу років припиняють, якщо вчитель повернувся на роботу.

вчителі гроші доходи зарплатня школа
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації