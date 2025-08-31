Премії та надбавки вчителям — на що можуть розраховувати в новому навчальному році

Вчителька з учнями. Фото: УНІАН

Грошове забезпечення педагогів складається з посадового окладу і багатьох надбавок. Фінансову підтримку вчителів в Україні формують різноманітні доплати, розмір яких обчислюється індивідуально.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які премії та надбавки мають право педагоги в новому навчальному році.

Реклама

Читайте також:

Які доплати належать вчителям

Кістяком зарплати педагогів є посадовий оклад, який розраховується на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (ЄТС). А решта суми — це надбавки і доплати. У вересні 2025 року вчителям призначатимуть:

надбавку за вислугу років (плюс 10-30% окладу, залежить від стажу роботи);

надбавку за престижність праці (плюс 5%-30% окладу, визначає керівник школи);

доплату за роботу в несприятливих умовах праці — 2 000 грн/міс. замість 1000 грн;

премії (розмір узгоджує керівництво школи, оцінюючи результати роботи працівника);

щорічну грошову винагороду за сумлінну працю і зразкове виконання обов’язків (один посадовий оклад);

допомогу на оздоровлення (одна місячна ставка).

Обов’язковими є доплати за вислугу років, престижність праці та роботу в несприятливих умовах. Окремо існує постанова Кабінету Міністрів № 22 від 11 січня 2018 року, згідно з якою всім педагогічним працівникам підвищують посадові оклади на 10%.

Інша постанова Кабміну № 928 від 25 серпня 2023 року затвердила надбавки за роботу в особливих умовах. Йдеться про вчителів, які під час війни виконують обов’язки на територіях можливих та активних бойових дій. Доплата становить 50% і 100% посадового окладу відповідно.

Варто зауважити, що керівництво школи має повноваження скасувати надбавки співробітникам. Це стосується виплат, які мають необов’язковий характер чи нефіксований розмір. Але відповідальність за правомірне використання бюджетних коштів під час встановлення/скасування доплат також лежить на керівнику закладу освіти.

Загалом середня місячна зарплата досвідченого педагога з надбавкою за стаж 30%, але мінімальною доплатою за престижність праці 5% становить близько 13 000 грн у 2025 році. Орієнтовно 20 000 грн отримують вчителі вищої категорії з надбавкою за престижність 20%, які додатково ведуть інклюзивний клас.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році педагоги отримують "оздоровчі" виплати в розмірі окладу незалежно від навантаження. Кошти не нарахують сумісникам, але вчителі-пенсіонери зі строковим договором мають право на фінансове забезпечення.

Також ми писали, що у 2025 році педагогічні працівники можуть оформити пенсію за віком (від 60 років і мінімум 32 роки стажу) або за вислугу. Виплату грошового забезпечення за вислугу років припиняють, якщо вчитель повернувся на роботу.