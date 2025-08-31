Премии и надбавки учителям — на что могут рассчитывать в новом учебном году

Учительница с учениками. Фото: УНИАН

Денежное обеспечение педагогов состоит из должностного оклада и многих надбавок. Финансовую поддержку учителей в Украине формируют разнообразные доплаты, размер которых исчисляется индивидуально.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие премии и надбавки имеют право педагоги в новом учебном году.

Реклама

Читайте также:

Какие доплаты положены учителям

Костяком зарплаты педагогов является должностной оклад, который рассчитывается на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы (ЕТС). Остальная сумма — это надбавки и доплаты. В сентябре 2025 года учителям будут назначать:

надбавку за выслугу лет (плюс 10-30% оклада, зависит от стажа работы);

надбавку за престижность труда (плюс 5%-30% оклада, определяет руководитель школы);

доплату за работу в неблагоприятных условиях труда — 2 000 грн/мес. вместо 1000 грн;

премии (размер согласовывает руководство школы, оценивая результаты работы сотрудника);

ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд и образцовое выполнение обязанностей (один должностной оклад);

помощь на оздоровление (одна месячная ставка).

Обязательными являются доплаты за выслугу лет, престижность труда и работу в неблагоприятных условиях. Отдельно существует постановление Кабинета Министров № 22 от 11 января 2018 года, согласно которому всем педагогическим работникам повышают должностные оклады на 10%.

Другое постановление Кабмина № 928 от 25 августа 2023 года утвердило надбавки за работу в особых условиях. Речь идет об учителях, которые во время войны выполняют обязанности на территориях возможных и активных боевых действий. Доплата составляет 50% и 100% должностного оклада соответственно.

Стоит отметить, что руководство школы имеет полномочия отменить надбавки сотрудникам. Это касается выплат, имеющих необязательный характер или нефиксированный размер. Но ответственность за правомерное использование бюджетных средств при установлении/отмене доплат тоже лежит на руководителе заведения образования.

В целом средняя месячная зарплата опытного педагога с надбавкой за стаж 30%, но минимальной доплатой за престижность труда 5% составляет около 13 000 грн в 2025 году. Ориентировочно 20 000 грн получают учителя высшей категории с надбавкой за престижность 20%, которые дополнительно ведут инклюзивный класс.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2025 году педагоги получают "оздоровительные" выплаты в размере оклада независимо от нагрузки. Деньги не начислят совместителям, но учителя-пенсионеры со срочным договором имеют право на финансовое обеспечение.

Также мы писали, что в 2025 году педагогические работники могут оформить пенсию по возрасту (от 60 лет и минимум 32 года стажа) или за выслугу. Выплату денежного обеспечения за выслугу лет прекращают, если учитель вернулся на работу.