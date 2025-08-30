Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Середня зарплата вчителів — Гетманцев розповів, як збільшити суми

Середня зарплата вчителів — Гетманцев розповів, як збільшити суми

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 13:06
Яка середня зарплата вчителя — Гетманцев розсекретив суму та озвучив рішення
Урок у школі. Фото: УНІАН

В Україні середні зарплати вчителів перебувають на вкрай низькому рівні. Навіть у Молдові виплати педагогічним працівникам вдвічі більші. Через недостатнє фінансування освітньої сфери молодь не поспішає йти працювати у школи, що формує дефіцит кадрів.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Яка середня зарплата у вчителів

Педагоги в Україні заробляють дуже мало — близько 15 000 грн/міс. у середньому, або 350 доларів. Для порівняння, доходи вчителів у Молдові перебувають на рівні 480-800 доларів/міс., а в східноєвропейських країнах-членах ЄС сума ще більша — від 1000 до 2 000 доларів/міс.

"Це величезна кількість людей, величезна кількість сімей, яку держава послідовно, стабільно недооцінює та ображає. Йдеться про матеріальне забезпечення і повагу", — зауважив спікер.

Він додав, що необхідно використовувати підхід, наближений до репетиторства. Працівники цієї сфери можуть зароблять в середньому 1 500 доларів залежно від навантаження і предмету. Гетманцев вважає, що вчителі повинні отримувати не менше.

Постає питання, де взяти стільки коштів на фінансування зарплат? Очільник профільного комітету ВРУ назвав рішення: треба побороти тінь і корупцію. Досі через недоотримання податкових надходжень державний бюджет втрачає близько 900 млрд гривень. А на освітню субвенцію щороку спрямовується 103 млрд гривень.

"Рахуйте самі, наскільки відчутним може бути перегляд зарплат освітян навіть виключно за рахунок детінізації. І коли нам це вдасться, то всі найбільш незахищені зараз категорії бюджетників зможуть отримати зовсім інший рівень якості життя", — написав Гетманцев у власному Telegram-каналі.

Які мінімальні доходи вчителів

Раніше ми розповідали, від чого залежить зарплата педагогів. Суми формуються індивідуально з урахуванням посади, стажу, тарифного розряду, додаткових надбавок тощо. У 2025 році виплати вчителів складаються з таких частин:

  • посадовий оклад (визначається на основі Єдиної тарифної сітки);
  • обов’язкова доплата на роботу в несприятливих умовах (2 000 грн/міс. з 1 вересня);
  • премії за ефективне виконання обов’язків;
  • надбавка за вислугу років;
  • надбавка за престижність праці;
  • доплати за класне керівництво, перевірку зошитів тощо.

Мінімальні посадові оклади можна визначити за допомогою простого множення базової ставки співробітника 1-го тарифного розряду на коефіцієнти (всі показники вказані в ЄТС). Наприклад, вчителю без категорії належить зарплата на рівні 6 396,5 грн, а педагогу вищої категорії виплачують мінімум 8 505,2 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, вчителі можуть достроково вийти на пенсію у 55 років за наявності 30 років стажу. Українці зі стажем 25 років до 2016-го мають право на пенсію незалежно від віку. Розмір виплат залежить від заробітку, коефіцієнта стажу і надбавки.

Також ми писали, що в українських школах бракує педагогів, особливо з природничих наук, і майже не приходить молодь. Підвищення зарплат вчителів найближчим часом не планується через навантаження на бюджет у воєнний період.

вчителі мінімальна зарплата школа репетитори середня зарплата
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації