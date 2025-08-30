Яка середня зарплата вчителя — Гетманцев розсекретив суму та озвучив рішення

Урок у школі. Фото: УНІАН

В Україні середні зарплати вчителів перебувають на вкрай низькому рівні. Навіть у Молдові виплати педагогічним працівникам вдвічі більші. Через недостатнє фінансування освітньої сфери молодь не поспішає йти працювати у школи, що формує дефіцит кадрів.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.LIVE.

Яка середня зарплата у вчителів

Педагоги в Україні заробляють дуже мало — близько 15 000 грн/міс. у середньому, або 350 доларів. Для порівняння, доходи вчителів у Молдові перебувають на рівні 480-800 доларів/міс., а в східноєвропейських країнах-членах ЄС сума ще більша — від 1000 до 2 000 доларів/міс.

"Це величезна кількість людей, величезна кількість сімей, яку держава послідовно, стабільно недооцінює та ображає. Йдеться про матеріальне забезпечення і повагу", — зауважив спікер.

Він додав, що необхідно використовувати підхід, наближений до репетиторства. Працівники цієї сфери можуть зароблять в середньому 1 500 доларів залежно від навантаження і предмету. Гетманцев вважає, що вчителі повинні отримувати не менше.

Постає питання, де взяти стільки коштів на фінансування зарплат? Очільник профільного комітету ВРУ назвав рішення: треба побороти тінь і корупцію. Досі через недоотримання податкових надходжень державний бюджет втрачає близько 900 млрд гривень. А на освітню субвенцію щороку спрямовується 103 млрд гривень.

"Рахуйте самі, наскільки відчутним може бути перегляд зарплат освітян навіть виключно за рахунок детінізації. І коли нам це вдасться, то всі найбільш незахищені зараз категорії бюджетників зможуть отримати зовсім інший рівень якості життя", — написав Гетманцев у власному Telegram-каналі.

Які мінімальні доходи вчителів

Раніше ми розповідали, від чого залежить зарплата педагогів. Суми формуються індивідуально з урахуванням посади, стажу, тарифного розряду, додаткових надбавок тощо. У 2025 році виплати вчителів складаються з таких частин:

посадовий оклад (визначається на основі Єдиної тарифної сітки);

обов’язкова доплата на роботу в несприятливих умовах (2 000 грн/міс. з 1 вересня);

премії за ефективне виконання обов’язків;

надбавка за вислугу років;

надбавка за престижність праці;

доплати за класне керівництво, перевірку зошитів тощо.

Мінімальні посадові оклади можна визначити за допомогою простого множення базової ставки співробітника 1-го тарифного розряду на коефіцієнти (всі показники вказані в ЄТС). Наприклад, вчителю без категорії належить зарплата на рівні 6 396,5 грн, а педагогу вищої категорії виплачують мінімум 8 505,2 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, вчителі можуть достроково вийти на пенсію у 55 років за наявності 30 років стажу. Українці зі стажем 25 років до 2016-го мають право на пенсію незалежно від віку. Розмір виплат залежить від заробітку, коефіцієнта стажу і надбавки.

Також ми писали, що в українських школах бракує педагогів, особливо з природничих наук, і майже не приходить молодь. Підвищення зарплат вчителів найближчим часом не планується через навантаження на бюджет у воєнний період.