Головна Економіка Яку зарплату отримуватимуть вчителі — мінімальні та середні суми

Яку зарплату отримуватимуть вчителі — мінімальні та середні суми

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 14:30
Зарплати вчителів з 1 вересня — які мінімальні та середні суми будуть отримувати
Вчителька та учні на уроці. Фото: УНІАН

В новому навчальному році мінімальні та середні зарплати вчителів майже не зміняться, оскільки підвищення окладів не передбачається. Лише доплата за роботу в несприятливих умовах з 1 вересня становитиме 2 000 грн/міс. замість 1000 грн, що трохи вплине за доходи педагогів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки будуть отримувати вчителі в Україні до кінця 2025 року.

Читайте також:

Як розраховується зарплата вчителя

Посадовий оклад педагогічних працівників формується на основі Єдиної тарифної сітки (ЄТС). Це уніфікована система визначення "голої" зарплати бюджетників без урахування надбавок і додаткових виплат. Табличка з тарифними розрядами та коефіцієнтами доступна в Додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів від 30 серпня 2002 р. № 1298.

Базою для обчислення є оклад 1‑го тарифного розряду (3 195 грн у 2025 році), до якого застосовують відповідні коефіцієнти з огляду на посаду конкретного працівника. Зокрема вчителі всіх спеціальностей аж до директорів шкіл охоплюють 9-18 розряди (Додаток 2).

Окремо педагоги можуть розраховувати на різноманітні доплати:

  • надбавку за вислугу років (плюс 10-30%, залежить від стажу роботи);
  • надбавку за престижність праці (плюс 5%-30%, визначає керівництво закладу освіти чи місцева влада);
  • доплату за роботу в несприятливих умовах праці — 2 000 грн/міс. з 1 вересня 2025 року;
  • премії (узгоджуються індивідуально залежно від результатів роботи);
  • надбавки за додаткові обов’язки (перевірки зошитів, класне керівництво, ведення інклюзивного класу тощо).

Плюс постановою Кабміну "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" встановлена надбавка 10% до посадового окладу всім учителям, зарплата яких фінансується освітньою субвенцією з державного бюджету.

Які мінімальні та середні доходи педагогів

Досить важко розрахувати суми доходів педагогічних працівників, враховуючи, що їх виплати прямо залежать від рівня кваліфікації, посади і стажу. Але можна визначити мінімальні посадові оклади, помноживши базову ставку співробітника 1-го тарифного розряду на коефіцієнти (плюс 10% підвищення):

  • вчитель без категорії — 6 396,5 грн;
  • вчитель другої категорії — 7 450,3 грн;
  • вчитель першої категорії — 7 978,3 грн;
  • вчитель вищої категорії — 8 505,2 грн;
  • директор загальноосвітнього закладу (максимальний розряд для школи понад 1000 учнів) — 11 281,6 грн.

Зауважимо, в деяких випадках посадовий оклад не дотягує до встановленої законом мінімальної зарплати 8 000 грн/міс. Якщо працівник отримує лише базовий дохід або його надбавок не достатньо для наближення до найнижчого рівня, цю суму повинні дотягнути до МЗП.

Що стосується середніх зарплат по Україні, то розміри залежать від наявних надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги тощо. До прикладу, досвідчений педагог із надбавкою за стаж 30%, але мінімальною доплатою за престижність праці 5% отримуватиме близько 13 000 грн/міс.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, вчителі в Україні можуть достроково вийти на пенсію у 55 років за наявності 30 років стажу. Розмір грошового забезпечення залежить від середнього заробітку за останні роки, надбавок за вислугу років (10-30%) і стажу.

Також ми писали, що педагогічні працівники можуть розраховувати на матеріальну одноразову допомогу на оздоровлення під час відпустки. Сума не залежить від навантаження, вона є фіксованою і дорівнює розміру посадового окладу вчителя.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
