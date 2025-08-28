Зарплаты учителей с 1 сентября — какие минимальные и средние суммы будут получать

Учительница и ученики на уроке. Фото: УНИАН

В новом учебном году минимальные и средние зарплаты учителей почти не изменятся, поскольку повышение окладов не предвидится. Только доплата за работу в неблагоприятных условиях с 1 сентября составит 2 000 грн/мес. вместо 1000 грн, что немного повлияет на доходы педагогов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько будут получать учителя в Украине до конца 2025 года.

Как рассчитывается зарплата учителя

Должностной оклад педагогических сотрудников формируется на основе Единой тарифной сетки (ЕТС). Это унифицированная система определения "голой" зарплаты бюджетников без учета надбавок и дополнительных выплат. Табличка с тарифными разрядами и коэффициентами доступна в Приложении 1 к постановлению Кабинета Министров от 30 августа 2002 г. № 1298.

Базой для исчисления является оклад 1-го тарифного разряда (3 195 грн в 2025 году), к которому применяют соответствующие коэффициенты, учитывая должность конкретного работника. В частности, учителя всех специальностей вплоть до директоров школ охватывают 9-18 разряды (Приложение 2).

Отдельно педагоги могут рассчитывать на различные доплаты:

надбавку за выслугу лет (плюс 10-30%, зависит от стажа работы);

надбавку за престижность труда (плюс 5%-30%, определяет руководство учебного заведения или местные власти);

доплату за работу в неблагоприятных условиях труда — 2 000 грн/мес. с 1 сентября 2025 года;

премии (согласовываются индивидуально в зависимости от результатов работы);

надбавки за дополнительные обязанности (проверки тетрадей, классное руководство, ведение инклюзивного класса и т.д.).

Плюс постановлением Кабмина "О повышении оплаты труда педагогических работников" установлена надбавка 10% к должностному окладу всем учителям, зарплата которых финансируется образовательной субвенцией из государственного бюджета.

Какие минимальные и средние доходы педагогов

Достаточно трудно рассчитать суммы доходов педагогических сотрудников, учитывая, что их выплаты напрямую зависят от уровня квалификации, должности и стажа. Но можно определить минимальные должностные оклады, умножив базовую ставку сотрудника 1-го тарифного разряда на коэффициенты (плюс 10% повышения):

учитель без категории — 6 396,5 грн;

учитель второй категории — 7 450,3 грн;

учитель первой категории — 7 978,3 грн;

учитель высшей категории — 8 505,2 грн;

директор общеобразовательного заведения (максимальный разряд для школы свыше 1000 учеников) — 11 281,6 грн.

Отметим, в некоторых случаях должностной оклад не дотягивает до установленной законом минимальной зарплаты 8 000 грн/мес. Если работник получает только базовый доход или его надбавок недостаточно для приближения к самому низкому уровню, эту сумму должны дотянуть до МЗП.

Что касается средних зарплат по Украине, то размеры зависят от имеющихся надбавок, доплат, премий, материальной помощи и тому подобное. К примеру, опытный педагог с надбавкой за стаж 30%, но минимальной доплатой за престижность труда 5% будет получать около 13 000 грн/мес.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, учителя в Украине могут досрочно выйти на пенсию в 55 лет при наличии 30 лет стажа. Размер денежного обеспечения зависит от среднего заработка за последние годы, надбавок за выслугу лет (10-30%) и стажа.

Также мы писали, что педагогические сотрудники могут рассчитывать на материальную единовременную помощь на оздоровление во время отпуска. Сумма не зависит от нагрузки, она является фиксированной и равна размеру должностного оклада учителя.