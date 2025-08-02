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Головна Економіка Зарплати вчителів — у Раді відповіли, чи очікувати підвищення

Зарплати вчителів — у Раді відповіли, чи очікувати підвищення

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 13:12
Чи підвищать зарплати вчителям в Україні — у Раді відповіли
Вчителька за столом. Фото: Pixabay

В українських школах спостерігається брак фахівців, особливо з окремих предметів, що пов'язано з низькими зарплатами. Проте значне підвищення заробітних плат освітян найближчим часом не планується.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в інтерв'ю агентству "Укрінформ".

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Парламентарій зазначив, що система освіти відчуває гостру нестачу фахівців, насамперед у галузі природничих наук — фізики, хімії та біології. Однак найсерйознішою проблемою він назвав відсутність припливу молодих педагогів.

"Майже не приходять молоді вчителі. Це справжня проблема. І її розв’язання дуже просте — заробітна плата. Держава може скільки завгодно говорити про престиж, мотивацію, місію, але поки молодий фахівець не бачить перспективи стабільного та гідного заробітку — він просто не приходить у школу", — підкреслив Бабак.

Чому вчителям не підвищують зарплати

Нардеп нагадав, що Верховна Рада вже внесла зміни до законів "Про освіту" і "Про повну загальну середню освіту", які містять норму, згідно з якою мінімальна зарплата вчителя має становити не менше трьох мінімальних заробітних плат (24 000 грн у 2025 році — Ред.).

Це було підтримано на рівні парламенту. Проте щороку при ухваленні державного бюджету ця норма відтерміновується.

"Причина — банальна, але об’єктивна: державний бюджет не витримує такого навантаження, особливо під час повномасштабної війни. Проте я переконаний — іншого шляху немає", — пояснив парламентар.

Голова парламентського комітету з питань освіти переконаний: щоб до шкіл йшли працювати молоді фахівці, мотивовані й активні, то необхідно забезпечити гідну оплату їхньої праці.

Вчителям підвищать одну з надбавок

Вчителі в Україні мають право на доплату за роботу в несприятливих умовах праці. Наразі її розмір становить 1 300 грн, незалежно від займаної посади, місця роботи й проживання, обсягу робочого часу та предмету викладання.

Вже з 1 вересня 2025 року розмір цієї доплати зросте вдвічі. Тож усі вчителі  — як у тилу, так і в регіонах, що розташовані поблизу лінії фронту або на тимчасово окупованих територіях — додатково отримуватимуть по 2 600 грн.

Раніше ми розповідали, на яких підставах педагог в Україні може отримати премію.

Також дізнавайтеся, як відрізняються зарплати вчителів в Україні та країнах Європи.

освіта зарплати вчителі зарплатня викладачі
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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