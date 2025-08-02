Повысят ли зарплаты учителям в Украине — в Раде ответили

Учительница за столом. Фото: Pixabay

В украинских школах наблюдается нехватка специалистов, особенно по отдельным предметам, что связано с низкими зарплатами. Однако значительное повышение заработных плат педагогов в ближайшее время не планируется.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в интервью агентству "Укринформ".

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Парламентарий отметил, что система образования испытывает острую нехватку специалистов, прежде всего в области естественных наук — физики, химии и биологии. Однако самой серьезной проблемой он назвал отсутствие притока молодых педагогов.

"Почти не приходят молодые учителя. Это настоящая проблема. И ее решение очень простое — заработная плата. Государство может сколько угодно говорить о престиже, мотивации, миссии, но пока молодой специалист не видит перспективы стабильного и достойного заработка — он просто не приходит в школу", — подчеркнул Бабак.

Почему учителям не повышают зарплаты

Нардеп напомнил, что Верховная Рада уже внесла изменения в законы "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании", которые содержат норму, согласно которой минимальная зарплата учителя должна составлять не менее трех минимальных заработных плат (24 000 грн в 2025 году — Ред.).

Это было поддержано на уровне парламента. Однако ежегодно при принятии государственного бюджета эта норма откладывается.

"Причина — банальная, но объективная: государственный бюджет не выдерживает такой нагрузки, особенно во время полномасштабной войны. Однако я убежден — другого пути нет", — объяснил парламентарий.

Председатель парламентского комитета по вопросам образования убежден: чтобы в школы шли работать молодые специалисты, мотивированные и активные, то необходимо обеспечить достойную оплату их труда.

Учителям повысят одну из надбавок

Учителя в Украине имеют право на доплату за работу в неблагоприятных условиях труда. Сейчас ее размер составляет 1 300 грн, независимо от занимаемой должности, места работы и проживания, объема рабочего времени и предмета преподавания.

Уже с 1 сентября 2025 года размер этой доплаты вырастет вдвое. Поэтому все учителя — как в тылу, так и в регионах, расположенных вблизи линии фронта или на временно оккупированных территориях — дополнительно будут получать по 2 600 грн.

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