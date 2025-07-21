Нові умови для вчителів — що зміниться для освітян з 1 вересня

Вчителька веде урок. Фото: УНІАН

З 1 вересня педагоги загальної середньої освіти в Україні почнуть отримувати підвищену щомісячну доплату. Таке рішення ухвалено у зв’язку з посиленням професійного навантаження та складними умовами роботи в період воєнного стану.

Про те, на скільки більше платитимуть освітянам після початку нового навчального року, пояснила Служба освітнього омбудсмена.

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На яку надбавку можуть розраховувати вчителі з 1 вересня

Кошти на реалізацію цієї програми були передбачені в державному бюджеті на 2024 рік, загальний обсяг фінансування становить 12 мільярдів гривень. З січня вже надається доплата в розмірі 1 300 гривень, а з осені вона буде збільшена вдвічі — до 2 600 гривень.

Ця доплата має постійний характер і не пов’язана з результатами роботи чи оцінюванням педагогів. Її виплачуватимуть щомісяця всім освітянам — як у тилу, так і в регіонах, що розташовані поблизу лінії фронту або на тимчасово окупованих територіях.

Які посади гарантують право на доплату

Фінансова допомога передбачена для всіх вчителів незалежно від:

займаної посади;

місця проживання;

обсягу робочого часу;

предмета викладання.

Надбавку отримуватимуть також директори шкіл, їхні заступники та інші працівники сфери освіти — загалом близько 400 тисяч осіб. Виплати охоплять і тих, хто працює на часткову ставку.

Підвищення виплат має на меті створити стійку систему підтримки для вчителів, які виконують свій обов’язок в умовах постійних викликів та небезпеки.

Раніше ми писали, що окрім базових посадових окладів, освітяни також мають право на додаткові виплати. Зокрема, деяким педагогам передбачені преміальні за їхню працю.

Також ми розповідали, що вчителі однієї з територіальних громад звернулися до освітнього омбудсмена зі скаргою. Мовляв, від початку 2025 року їм не нараховували доплату за роботу в складних умовах.