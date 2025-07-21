Новые условия для учителей — что изменится для педагогов с 1 сентября

Учительница ведет урок. Фото: УНИАН

С 1 сентября педагоги общего среднего образования в Украине начнут получать повышенную ежемесячную доплату. Такое решение принято в связи с усилением профессиональной нагрузки и сложными условиями работы в период военного положения.

О том, на сколько больше будут платить педагогам после начала нового учебного года, объяснила Служба образовательного омбудсмена.

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Средства на реализацию этой программы были предусмотрены в государственном бюджете на 2024 год, общий объем финансирования составляет 12 миллиардов гривен. С января уже предоставляется доплата в размере 1 300 гривен, а с осени она будет увеличена вдвое — до 2 600 гривен.

Эта доплата имеет постоянный характер и не связана с результатами работы или оценкой педагогов. Ее будут выплачивать ежемесячно всем педагогам — как в тылу, так и в регионах, расположенных вблизи линии фронта или на временно оккупированных территориях.

Какие должности гарантируют право на доплату

Финансовая помощь предусмотрена для всех учителей независимо от:

занимаемой должности;

места жительства;

объема рабочего времени;

предмета преподавания.

Надбавку будут получать также директора школ, их заместители и другие работники сферы образования — всего около 400 тысяч человек. Выплаты охватят и тех, кто работает на частичную ставку.

Повышение выплат имеет целью создать устойчивую систему поддержки для учителей, которые выполняют свой долг в условиях постоянных вызовов и опасности.

Ранее мы писали, что кроме базовых должностных окладов, педагоги также имеют право на дополнительные выплаты. В частности, некоторым педагогам предусмотрены премиальные за их труд.

Также мы рассказывали, что учителя одной из территориальных общин обратились к образовательному омбудсмену с жалобой. Мол, с начала 2025 года им не начисляли доплату за работу в сложных условиях.