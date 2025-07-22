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Головна Економіка Зарплати вчителів напередодні навчального року — чого очікувати

Зарплати вчителів напередодні навчального року — чого очікувати

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 13:06
Доходи освітян — що буде з зарплатами вчителів напередодні навчального року
Вчителька з дітьми на уроці. Фото ілюстративне: Freepik

У серпні більшість освітян традиційно перебуватимуть у щорічній відпустці. Проте деякі вчителі вже повернуться до роботи й готуватимуться до нового навчального року, тож їх цікавить, на які зарплати вони можуть розраховувати.

Новини.LIVE розповідають, що буде із зарплатами вчителів до початку вересня.

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Скільки отримають вчителі у серпні

Питання оплати праці освітян регулюється наказом Міністерства освіти України "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти".

В документі вказано, що за час роботи в період канікул оплата праці педагогічних працівників та осіб з-поміж керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволяється вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.

Таким чином, вчителі, які вийдуть після відпустки на роботу у серпні, отримають за цей період таку саму зарплату, що й отримували під час навчального року. 

З чого складається зарплата вчителя

Принцип нарахування заробітної плати педагогам пояснили на спеціалізованому порталі "Педрада". Так, сума, яку вчитель отримує за відпрацьований час, включає чотири показники:

  1. Посадовий оклад.
  2. Надбавка за вислугу років.
  3. Надбавка за престижність праці;
  4. Інші доплати.

Посадовий оклад розраховується відповідно Єдиній тарифній сітці розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (ЄТС). 

Вчителі також мають право на підвищення посадового окладу на 10%, згідно з Постановою КМУ "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" від 11.01.2018 №22

Надбавки до зарплати залежать від розміру посадового окладу, з урахуванням підвищення на 10%.

Доплата за вислугу років нараховується відповідно стажу:

  • понад 3 роки — 10%;
  • понад 10 років — 20%;
  • понад 20 років — 30%.

За престижність праці вчителям доплачують від 5 до 30% посадового окладу. Постановою Кабміну №1391 передбачені також інші доплати та надбавки освітянам.

Вчителям підвищать одну з надбавок

Крім вищеперерахованих надбавок, вчителі в Україні мають право на доплату за роботу в несприятливих умовах праці.

Наразі її розмір становить 1 300 грн, незалежно від займаної посади, місця роботи й проживання, обсягу робочого часу та предмету викладання.

Вже з 1 вересня 2025 року розмір цієї доплати зросте вдвічі. Тож усі вчителі  — як у тилу, так і в регіонах, що розташовані поблизу лінії фронту або на тимчасово окупованих територіях — додатково отримуватимуть по 2 600 грн. 

Раніше ми писали, чому не усім вчителям нараховували доплату за роботу в складних умовах. 

Також дізнавайтеся, за що педагог може отримати премію.

освіта зарплати вчителі школи зарплатня
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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