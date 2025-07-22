Доходы педагогов — что будет с зарплатами учителей накануне учебного года

Учительница с детьми на уроке. Фото иллюстративное: Freepik

В августе большинство педагогов традиционно будут находиться в ежегодном отпуске. Однако некоторые учителя уже вернутся к работе и будут готовиться к новому учебному году, поэтому их интересует, на какие зарплаты они могут рассчитывать.

Новини.LIVE рассказывают, что будет с зарплатами учителей до начала сентября.

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Сколько получат учителя в августе

Вопрос оплаты труда педагогов регулируется приказом Министерства образования Украины "Об утверждении Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования".

В документе указано, что за время работы в период каникул оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, которым разрешается вести преподавательскую работу или занятия с кружковцами в том же учреждении, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествовавшей началу каникул.

Таким образом, учителя, которые выйдут после отпуска на работу в августе, получат за этот период такую же зарплату, что и получали во время учебного года.

Из чего состоит зарплата учителя

Принцип начисления заработной платы педагогам объяснили на специализированном портале "Педрада". Так, сумма, которую учитель получает за отработанное время, включает четыре показателя:

Должностной оклад. Надбавка за выслугу лет. Надбавка за престижность труда; Другие доплаты.

Должностной оклад рассчитывается в соответствии Единой тарифной сетке разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы (ЕТС).

Учителя также имеют право на повышение должностного оклада на 10%, согласно Постановлению КМУ "О повышении оплаты труда педагогических работников" от 11.01.2018 №22.

Надбавки к зарплате зависят от размера должностного оклада, с учетом повышения на 10%.

Доплата за выслугу лет начисляется соответственно стажу:

более 3 лет — 10%;

свыше 10 лет — 20%;

свыше 20 лет — 30%.

За престижность труда учителям доплачивают от 5 до 30% должностного оклада. Постановлением Кабмина №1391 предусмотрены также другие доплаты и надбавки педагогам.

Учителям повысят одну из надбавок

Кроме вышеперечисленных надбавок, учителя в Украине имеют право на доплату за работу в неблагоприятных условиях труда.

Сейчас ее размер составляет 1 300 грн, независимо от занимаемой должности, места работы и проживания, объема рабочего времени и предмета преподавания.

Уже с 1 сентября 2025 года размер этой доплаты вырастет вдвое. Поэтому все учителя — как в тылу, так и в регионах, расположенных вблизи линии фронта или на временно оккупированных территориях — дополнительно будут получать по 2 600 грн.

Ранее мы писали, почему не всем учителям начисляли доплату за работу в сложных условиях.

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