Зарплати вчителів у новому навчальному році — які мінімальні та середні суми отримають

Найближчим часом доходи педагогічних працівників не зазнають змін, оскільки в державному бюджеті немає достатньо коштів для підняття посадових окладів. Мінімальні та середні зарплати можуть варіюватися залежно від навантаження, школи і посади.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які оклади розраховувати вчителям у новому навчальному році.

Як визначають посадовий оклад

Зарплата педагогів складається з посадового окладу та різноманітних надбавок. Мінімальний оклад розраховують на основі Єдиної тарифної сітки (ЄТС) з розрядами та коефіцієнтами, що міститься в Додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів від 30 серпня 2002 р. № 1298.

Аби дізнатися, скільки належить вчителю без урахування доплат, потрібно помножити базову суму 1‑го тарифного розряду (3 195 грн у 2025 році) на відповідний коефіцієнт. Для різних посад працівників бюджетної сфери виділили окремі розряди, наприклад, педагоги всіх спеціальностей включно з директорами охоплюють 9-18 позиції в ЄТС.

Які суми отримають вчителі у вересні 2025

Тож визначити мінімальні оклади у вересні нескладно:

вчитель без категорії — від 6 396,5 грн;

вчитель другої категорії — від 7 450,3 грн;

вчитель першої категорії — від 7 978,3 грн;

вчитель вищої категорії — від 8 505,2 грн;

директор загальноосвітнього закладу (максимальний розряд для школи понад 1000 учнів) — від 11 281,6 грн.

Якщо базова сума не дорівнює мінімальній зарплаті 8 000 грн/міс., то її дотягують до цього рівня шляхом призначення надбавок. Що стосується середнього доходу вчителів в Україні, то показники сильно варіюються, оскільки великий вплив мають обов’язкові доплати, премії, одноразові нарахування тощо.

За останніми даними Державної служби статистики, середня зарплата педагогічних працівників у сфері освіти наразі становить 14 307 грн. Це приблизно на 39% менше, ніж загалом по Україні (23 460 грн). Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтвердив в інтерв’ю Новини.LIVE, що в середньому вчителі заробляють 15 000 грн/міс.

Враховуючи обов’язкові надбавки, можна підрахувати, скільки отримають освітяни станом на вересень 2025 року. Молодий вчитель (без категорії) може розраховувати орієнтовно на 10 500 грн, працівник ІІ категорії — на 13 000 грн, педагог І категорії — на 14 000 грн, а директор школи — на 16 000 грн і більше.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, грошове забезпечення педагогічних працівників складається з посадового окладу і багатьох надбавок. Зокрема вчителям передбачені доплати за вислугу років, престижність праці, роботу в несприятливих умовах тощо.

Також ми писали, що з 1 вересня обов’язкова надбавка вчителям у розмірі 1000 грн збільшилася вдвічі — до 2 000 грн/міс. Ці кошти виплачують всім педагогам незалежно від місця роботи, навантаження, рейтингу, предмету чи інших факторів.