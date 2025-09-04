Зарплаты учителей в новом учебном году — какие минимальные и средние суммы получат

Деньги в руках. Фото: УНИАН

В ближайшее время доходы педагогических сотрудников не претерпят изменений, поскольку в государственном бюджете нет достаточно денег для поднятия должностных окладов. Минимальные и средние зарплаты могут варьироваться в зависимости от нагрузки, школы и должности.

Как определяют должностной оклад

Зарплата педагогов состоит из должностного оклада и различных надбавок. Минимальный оклад рассчитывают на основе Единой тарифной сетки (ЕТС) с разрядами и коэффициентами, которая содержится в Приложении 1 к постановлению Кабинета Министров от 30 августа 2002 г. № 1298.

Дабы узнать, сколько положено учителю без доплат, нужно умножить базовую сумму 1-го тарифного разряда (3 195 грн в 2025 году) на соответствующий коэффициент. Для разных должностей работников бюджетной сферы выделили отдельные разряды, например, педагоги всех специальностей включая директоров охватывают 9-18 позиции в ЕТС.

Какие суммы получат учителя в сентябре 2025

Поэтому определить минимальные оклады в сентябре несложно:

учитель без категории — от 6 396,5 грн;

учитель второй категории — от 7 450,3 грн;

учитель первой категории — от 7 978,3 грн;

учитель высшей категории — от 8 505,2 грн;

директор общеобразовательного заведения (максимальный разряд для школы свыше 1000 учеников) — от 11 281,6 грн.

Если базовая сумма не равна минимальной зарплате 8 000 грн/мес., то ее дотягивают до этого уровня путем назначения надбавок. Что касается среднего дохода учителей в Украине, то показатели сильно варьируются, поскольку большое влияние имеют обязательные доплаты, премии, одноразовые начисления и пр.

По последним данным Государственной службы статистики, средняя зарплата педагогических сотрудников в сфере образования сейчас составляет 14 307 грн. Это примерно на 39% меньше, чем в целом по Украине (23 460 грн). Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подтвердил в интервью Новини.LIVE, что в среднем учителя зарабатывают 15 000 грн/мес.

Учитывая обязательные надбавки, можно подсчитать, сколько получат педагоги по состоянию на сентябрь 2025 года. Молодой учитель (без категории) может рассчитывать ориентировочно на 10 500 грн, сотрудник II категории — на 13 000 грн, педагог I категории — на 14 000 грн, а директор школы — на 16 000 грн и больше.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, денежное обеспечение педагогических работников состоит из должностного оклада и многих надбавок. В частности учителям предусмотрены доплаты за выслугу лет, престижность труда, работу в неблагоприятных условиях и тому подобное.

Также мы писали, что с 1 сентября обязательная надбавка учителям в размере 1000 грн увеличилась вдвое — до 2 000 грн/мес. Эти средства выплачивают всем педагогам независимо от места работы, нагрузки, рейтинга, предмета или других факторов.