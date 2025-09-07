Видео
Главная Экономика Доплаты и льготы — что изменилось для учителей с сентября

Доплаты и льготы — что изменилось для учителей с сентября

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 07:15
Льготы и доплаты для учителей — какую поддержку будет оказывать государство в сентябре
Учительница ведет детей. Фото: УНИАН

Профессия педагога требует ежедневного труда и большой ответственности, поэтому государство предоставляет педагогам специальные социальные гарантии. В 2025 году учителя смогут воспользоваться правом выхода на пенсию за выслугу лет, получить льготы на оплату коммунальных услуг и рассчитывать на ежемесячные доплаты.

О том, какие доплаты и льготы будут предоставлять учителям в сентябре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Пенсия за выслугу лет

Педагоги имеют возможность оформить пенсию на льготных условиях. Для этого нужно:

  1. Достичь 55-летнего возраста.
  2. Иметь не менее 30 лет педагогического стажа.

Эти условия закреплены в пункте "е" статьи 55 Закона Украины "О пенсионном обеспечении". В специальный стаж засчитываются официально подтвержденные годы работы на таких должностях:

  • директора, заместителя директора, методиста;
  • учителя, воспитателя, логопеда, социального педагога или психолога;
  • преподавателя в колледжах, техникумах и учреждениях профессионально-технического образования.

Отдельные периоды, например служба в армии или отпуск по уходу за ребенком, могут входить в общий трудовой стаж, но не всегда учитываются как педагогический.

Оформить пенсию за выслугу лет можно только после увольнения с педагогической должности. Если учитель после этого снова возвращается к работе по специальности, выплаты временно приостанавливаются. Пенсию восстанавливают только после повторного увольнения.

Коммунальные льготы для педагогов

В Пенсионном фонде отмечают, что отдельная поддержка предусмотрена для педагогов-пенсионеров, проживающих в сельской местности. В 2025 году они будут получать 100% компенсацию расходов на:

  • оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • приобретение твердого топлива и баллонного газа (в пределах социальных норм).

Для получения такой помощи нужно постоянно проживать в селе. Кроме того, среднемесячный доход на одного члена семьи пенсионера не может превышать 4 240 гривен.

Ежемесячные доплаты учителям в 2025 году

С нового учебного года для всех учителей будет действовать доплата в размере 2 000 гривен (2 600 грн до налогообложения). Она будет начисляться независимо от количества часов или нагрузки. Если педагог работает больше чем на одну ставку, сумма будет расти пропорционально.

На реализацию этой программы в государственном бюджете предусмотрели 12 миллиардов гривен. В Министерстве образования и науки отметили, что правительство будет продолжать искать возможности для дополнительной поддержки педагогов.

Ранее мы писали, что в ближайшей перспективе повышение зарплат педагогов не ожидается, ведь бюджет не предусматривает дополнительных средств. Размер оплаты будет зависеть от должности, заведения и нагрузки.

Также мы рассказывали, что в Украине оплата труда учителей остается на крайне низком уровне. Для сравнения, в Молдове педагоги получают вдвое больше. Низкие ставки снижают мотивацию молодежи работать в школах, что вызывает нехватку кадров.

учителя школы выплаты профессии льготы
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
