Премия учителям за добросовестный труд — Кабмин обновил условия выплаты

Учительница за столом. Фото: Pixabay

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление, которое регулирует выплату ежегодного вознаграждения педагогам за добросовестный труд. Кроме того, правительство установило доплату некоторым учителям-методистам.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

Реклама

Читайте также:

"Обновили условия выплаты ежегодного денежного вознаграждения за добросовестный труд учителям, и отныне оно должно выплачиваться всем педагогическим работникам всех заведений и учреждений независимо от ведомственного подчинения", — говорится в заметке.

Также правительство нормировало право местных органов устанавливать другие виды и размеры доплат педагогическим работникам чем установленные решениями правительства.

Кроме того, доплата установлена в размере 20% должностного оклада за организацию инклюзивного обучения воспитателям-методистам в учреждениях дошкольного образования.

Какой размер ежегодной премии учителям за добросовестный труд

Согласно ст. 57 Закона Украины "Об образовании", государство гарантирует выплату педагогическим работникам ежегодного денежного вознаграждения в размере до одного должностного оклада (ставки заработной платы) за добросовестный труд, образцовое выполнение возложенных на них обязанностей.

Должностной оклад педагога зависит от его квалификационной категории (разряда) и тарифной сетки, которая определяется в соответствии с Постановлением № 1298 от 2002 года. Сейчас должностной оклад 1-го тарифного разряда составляет 3 195 грн.

Ранее мы писали, сколько будут платить учителям 1-4 классов с сентября 2025 года.

Также узнавайте, какие доплаты и льготы будут предоставлять учителям.