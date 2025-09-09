Видео
Главная Экономика Сколько зарабатывают учителя 1-4 классов — средняя сумма в 2025

Сколько зарабатывают учителя 1-4 классов — средняя сумма в 2025

Дата публикации 9 сентября 2025 14:40
Зарплата учителя начальных классов — на какую сумму можно рассчитывать с сентября
Урок в школе. Фото: УНИАН

Средние зарплаты учителей зависят от различных факторов, в частности педагогической нагрузки, доплат и премий, обязательных надбавок, должности и т.д. Интересно узнать, что будет с доходами учителей начальных классов в новом учебном году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько будут платить учителям 1-4 классов с сентября 2025 года.

Читайте также:

Доплата за классное руководство

Педагоги, которые ведут уроки в начальных классах, получают доплаты за классное руководство. Размер утвержден приказом Минобразования № 102 "Об утверждении Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования" — 20% ставки зарплаты (должностного оклада).

Базой начисления доплаты является ставка, рассчитанная по Единой тарифной сетке разрядов и коэффициентов по оплате труда сотрудников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. Плюс принимают во внимание повышение должностного оклада, например, на 10% по постановлению Кабинета Министров № 22.

Сколько платят учителям начальных классов

Согласно данным на крупном кадровом портале Work.ua, средний доход учителя 1-4 классов составляет 17 500 грн в сентябре (+6% за год). Конечно, реальные зарплаты педагогических работников могут быть гораздо меньше. Попробуем рассчитать сумму для учителя 2 категории:

  • базовый должностной оклад по ЕТС (коэффициент 12 тарифного разряда умножить на 3 195 грн) — 6 773 грн;
  • с учетом повышения 10% — 7 450 грн;
  • доплата за классное руководство — 1 354 грн (20% от ставки);
  • минимальная надбавка за выслугу лет — 10% (677 грн);
  • обязательная доплата за работу в неблагоприятных условиях — 2 000 грн с 1 сентября.

В целом получается ориентировочно 11 480 грн. Также можно приплюсовать надбавку за престижность труда (5%-30% оклада) и проверку тетрадей (15%), но это индивидуальная ситуация. Отметим, конечная сумма варьируется в зависимости от места работы, наличия других доплат, преподавания на территориях возможных/активных боевых действий и пр.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2025 году учителям разрешается выйти на пенсию за выслугу лет (55 лет и 30 лет стажа) и получить льготы. Педагоги-пенсионеры в селах могут рассчитывать на 100% компенсации жилищно-коммунальных услуг.

Также мы писали, какие доплаты положены учителям в 2025 году. Педагогические сотрудники получают надбавку за выслугу лет, надбавку за престижность труда, доплату за работу в неблагоприятных условиях, премии, ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд и др.

