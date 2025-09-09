Відео
Головна Економіка Скільки заробляють вчителі 1-4 класів — середня сума у 2025 році

Скільки заробляють вчителі 1-4 класів — середня сума у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 14:40
Зарплата вчителя початкових класів — на яку суму можна розраховувати з вересня
Урок у школі. Фото: УНІАН

Середні зарплати вчителів залежать від різних факторів, зокрема педагогічного навантаження, доплат і премій, обов’язкових надбавок, посади тощо. Цікаво дізнатися, що буде з доходами вчителів початкових класів у новому навчальному році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки платитимуть вчителям 1-4 класів із вересня 2025 року.

Читайте також:

Доплата за класне керівництво

Педагоги, які ведуть уроки в початкових класах, отримують доплати за класне керівництво. Розмір затверджений наказом Міносвіти № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" — 20% ставки зарплати (посадового окладу).

Базою нарахування доплати є ставка, розрахована за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Плюс беруть до уваги підвищення посадового окладу, наприклад на 10% за постановою Кабінету Міністрів № 22.

Скільки платять вчителям початкових класів

Згідно з даними на великому кадровому порталі Work.ua, середній дохід вчителя 1-4 класів становить 17 500 грн у вересні (+6% за рік). Звісно, реальні зарплати педагогічних працівників можуть бути набагато меншими. Спробуймо розрахувати суму для вчителя 2-ї категорії:

  • базовий посадовий оклад за ЄТС (коефіцієнт 12 тарифного розряду помножити на 3 195 грн) — 6 773 грн;
  • з урахуванням підвищення 10% — 7 450 грн;
  • доплата за класне керівництво — 1 354 грн (20% від ставки);
  • мінімальна надбавка за вислугу років — 10% (677 грн);
  • обов’язкова доплата за роботу в несприятливих умовах — 2 000 грн з 1 вересня.

Загалом виходить орієнтовно 11 480 грн. Також можна приплюсувати надбавку за престижність праці (5%-30% окладу) і перевірку зошитів (15%), але це індивідуальна ситуація. Зауважимо, кінцева сума варіюється залежно від місця роботи, наявності інших доплат, викладання на територіях можливих/активних бойових дій тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році вчителям дозволяється вийти на пенсію за вислугу років (55 років і 30 років стажу) та отримати пільги. Педагоги-пенсіонери в селах можуть розраховувати на 100% компенсації житлово-комунальних послуг.

Також ми писали, які доплати належать вчителям у 2025 році. Педагогічні працівники отримують надбавку за вислугу років, надбавку за престижність праці, доплату за роботу в несприятливих умовах, премії, щорічну грошову винагороду за сумлінну працю тощо.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
