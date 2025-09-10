Відео
Головна Економіка Скільки заробляють директори шкіл — середні суми у 2025 році

Скільки заробляють директори шкіл — середні суми у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 12:40
Зарплата директора школи — на які суми розраховувати в новому навчальному році
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Середні зарплати вчителів формуються різними надбавками, окрім посадового окладу. Директори шкіл також можуть розраховувати на доплати за педагогічний стаж, престижність праці, кваліфікацію та навіть досягнення закладу освіти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки в середньому отримуватиме директор школи в новому навчальному році.

Читайте також:

Структура зарплати директора

Посадовий оклад визначається шляхом множення коефіцієнта з Єдиної тарифної сітки (ЄТС) на базову суму 1‑го тарифного розряду (3 195 грн у 2025 році). Посада директора належить до 14-18 розряду ЄТС, отже мінімальний коефіцієнт становить 2,42, максимальний — 3,21.

Далі враховуються різноманітні надбавки, серед яких:

  • за вислугу років — від 10 до 30% окладу;
  • за престижність праці — від 5 до 30% окладу;
  • за кваліфікацію/науковий ступінь (при наявності);
  • премії за результативність;
  • компенсації на покриття комунальних послуг (для директорів у селах).

Це структура заробітних плат у державних школах. Що стосується приватних освітніх закладів, то доходи директорів можуть формуватися на основі інших чинників, тому і ставки там зазвичай вищі.

Скільки отримують директори у 2025

Згідно з даними великого кадрового порталу Work.ua, середній оклад директора школи у вересні становить 32 500 грн (+30% за рік). Очевидно, що реальні доходи більшості педагогічних працівників набагато менші, особливо в державних закладах освіти.

Наприклад, "голий" посадовий оклад директора за ЄТС коливається в межах 7 732-10 256 грн (база 14-18 тарифного розряду). Якщо школа маленька, а надбавки невеликі, то педагог буде отримувати максимум 15 000 грн/міс. В Києві та інших містах-мільйонниках сума може зрости до 22 000 грн/міс.

Понад 25 000 грн заробляють українці, які керують великими ліцеями та гімназіями, мають різноманітні надбавки/премії, виконують складні управлінські завдання. У приватних закладах освіти посадова ставка може доходити до 50 000/міс.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, зарплата педагогічних працівників складається з посадового окладу та різних надбавок, зокрема за вислугу років, престижність праці, роботу в несприятливих умовах, перевірку зошитів, класне керівництво, зразкове виконання обов’язків тощо.

Також ми писали, що у 2025 році педагоги можуть вийти на пенсію за вислугу років, отримати 100% компенсації за оплату комунальних послуг у селах і щомісячну доплату 2 000 грн за роботу в несприятливих умовах. Держава виділила на це 12 млрд гривень.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
