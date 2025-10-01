Виплати і перекази на карту — що чекає українців у Німеччині в жовтні 2025

Українські біженці. Фото: УНІАН

Чимало українців проживають у Німеччині, тож цікавляться питаннями зарплат і фіндопомоги. Жовтень 2025 року принесе певні зміни, про які варто знати заздалегідь.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям у Німеччині цієї осені.

Реклама

Читайте також:

Мінімальна та середня зарплати

Далеко не всі українці знають німецьку мову, тому вимушені працювати за мінімальну заробітну плату. Найближчим часом перегляд суми не планується: з 1 січня 2025 року розмір залишається сталим — 12,82 євро брутто на годину, що в місячному розмірі забезпечує оплату на рівні приблизно 2 230 євро.

Йдеться саме про розмір брутто — до вирахування всіх обов’язкових податків і зборів. На руки працівники отримують набагато менше. Що стосується середньої зарплати, то присутня доволі відчутна різниця між німецькими регіонами.

"На початку 2025 року середня річна заробітна плата брутто становила 50 493 євро, що означає місячну зарплату на рівні 4 207,75 євро. У порівнянні з 2024 роком (45 358 євро) відзначається зростання доходів", — йдеться на спеціалізованому порталі Regeld.

Виплати Bürgergeld

Українці в Німеччині можуть претендувати на фінансову допомогу за програмою Bürgergeld. Наші громадяни в жовтні 2025 року отримають кошти на загальних умовах, а саме:

563 євро — самотні особи та одинокі батьки;

506 євро — кожен із подружжя;

451 євро — молодь від 18 до 24 років;

471 євро — підлітки від 14 до 17 років;

390 євро — діти віком 6-13 років;

357 євро — діти до 5 років.

Водночас передбачена зміна у способах здійснення виплат. Із жовтня гроші перестануть надходити поштовим чеком, їх будуть надсилати виключно на банківський рахунок. Тому необхідно якомога швидше звернутися до фінустанови і відкрити спеціальну платіжну картку.

Також передбачені окремі виплати пенсіонерам та особам, які не можуть працювати, за програмою Sozialhilfe. Грошову допомогу надають на базові потреби, а ваучери — на оренду житла, продукти харчування, засоби гігієни і навіть купівлю меблів.

Нові правила переказів у євро

З 9 жовтня на території Єврозони запровадять нові вимоги до перевірок банківських переказів SEPA. Почне працювати система контролю отримувача платежу VoP, за допомогою якої відправники коштів знатимуть, чи відповідають дані адресата його номеру рахунку IBAN.

Мета нововведення — знизити ризики шахрайських дій та зменшити кількість випадків невдалих переказів через помилки в реквізитах. Перевірки торкнуться лише транзакцій у євро і не поширяться на країни, які не входять у склад ЄС.

Деякі держави отримали відтермінування запуску системи (Польща, Чехія, Угорщина), оскільки там досі не використовують євро як національну валюту. Запровадження спеціального контролю грошових відправлень перенесли на 9 липня 2027 року.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, за порушення правил риболовлі в Німеччині можна отримати чималий штраф. Наприклад, недотримання лімітів тягне фінансове покарання розміром 50 євро/рибу, а ловля без квитка — від 1,5 до 5 тис. євро.

Також ми писали, що в Польщі планують збільшити мінімальний термін безперервного проживання для отримання громадянства з трьох до десяти років. Це стосується й українців, які можуть претендувати на паспорт.