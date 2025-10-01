Від зарплати до перетину кордону — що чекає українців у Польщі з жовтня 2025

Пункт пропуску. Фото: Google Maps

Жовтень принесе деякі зміни українцям, які проживають у Польщі або планують відвідати сусідню державу. Варто приготуватися до потенційних затримок на кордоні через запровадження нової системи перевірок іноземців і до штрафів за використання "неправильних" водійських посвідчень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає українців у Польщі з 1 жовтня 2025 року.

Мінімальна та середня зарплата

Розмір мінімальної зарплати в Польщі залишиться незмінним — 4 666 злотих брутто на місяць (сума до вирахування обов’язкових податків і зборів). У погодинному розрізі працівники отримують близько 30,50 злотих. Ці показники діють з 1 січня 2025 року.

Що стосується середніх доходів, то станом на серпень, за даними GUS, сума перебувала на рівні 8 769 злотих брутто. Для порівняння, у 2024 році поляки заробляли 7 900-8 100 злотих у середньому. Зі зростанням виплат також збільшується база для розрахунку соціальних внесків, допомоги та компенсації.

Виплата 800+ для українців

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав новий закон, який вносить зміни до умов перебування українців у Польщі та соціальної підтримки іноземців. Серед головного — виплати за програмою "800+" будуть призначати тим, хто виконав обов’язкові умови:

один із батьків офіційно працевлаштований у Польщі;

дохід повинен становими не менше 50% від мінімальної зарплати;

дитина має навчатися у місцевій школі.

Раніше не було вимоги стосовно працевлаштування і мінімального рівня доходу. Відсутність роботи стане причиною для відмови у грошовій підтримці з 1 червня 2026 року. В жовтні 2025-го українці продовжать отримувати кошти за старими правилами.

Штрафи для водіїв

Деяким водіям у Польщі загрожують штрафи до 2 000 злотих за використання українських прав. Постанова, яка дозволяла не застосовувати до наших громадян зі статусом тимчасового захисту стандартні норми, втратить чинність з 1 жовтня 2025 року.

Тоді на власників транспортних засобів поширяться загальні правила, які передбачають обов’язкову заміну посвідчення на польський відповідник після 180 днів перебування на території держави. Відсутність документу призведе до фінансового стягнення на суму 2 000 злотих.

Нова система в’їзду та виїзду

У жовтні 2025 року країни Шенгенської зони, включно з Польщею, запровадять довгоочікувану електронну систему контролю перетинів кордону — EES. Вона передбачає перевірки мандрівників за біометричними даними, а саме відбитками пальців і фото обличчя. Стандартні штампи в паспорті відійдуть у минуле.

Оскільки спершу доведеться наповнити базу біометричними даними всіх іноземців, які подорожують в ЄС, то будуть чималі затримки на кордоні. В Польщі вже почали тестувати систему, що призвело до черг у пунктах пропуску і тривалих запізнень рейсів (потягів та автобусів).

Нагадаємо, в Польщі хочуть посилити вимоги до набуття громадянства. Наразі право на оформлення паспорта настає через три роки безперервного проживання, але термін можуть збільшити до 10 років.

Також ми писали, до чого варто готуватися українцям, які планують у жовтні перетнути кордон із Польщею. Необхідно запастися мінімальною сумою готівки, задекларувати валюту і позбутися заборонених продуктів.