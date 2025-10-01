От зарплаты до пересечения границы — что ждет украинцев в Польше с октября 2025

Пункт пропуска. Фото: Google Maps

Октябрь принесет некоторые изменения украинцам, которые проживают в Польше или планируют посетить соседнее государство. Стоит приготовиться к потенциальным задержкам на границе из-за введения новой системы проверок иностранцев и к штрафам за использование "неправильных" водительских удостоверений.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет украинцев в Польше с 1 октября 2025 года.

Минимальная и средняя зарплата

Размер минимальной зарплаты в Польше останется неизменным — 4 666 злотых брутто в месяц (сумма до вычета обязательных налогов и сборов). В почасовом разрезе сотрудники получают около 30,50 злотых. Эти показатели действуют с 1 января 2025 года.

Что касается средних доходов, то по состоянию на август, по данным GUS, сумма находилась на уровне 8 769 злотых брутто. Для сравнения, в 2024 году поляки зарабатывали 7 900-8 100 злотых в среднем. С ростом выплат также увеличивается база для расчета социальных взносов, пособий и компенсации.

Выплата 800+ для украинцев

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал новый закон, который вносит изменения в условия пребывания украинцев в Польше и социальной поддержки иностранцев. Среди главного — выплаты по программе "800+" будут назначать тем, кто выполнил обязательные условия:

один из родителей официально трудоустроен в Польше;

доход должен составлять не менее 50% от минимальной зарплаты;

ребенок должен учиться в местной школе.

Ранее не было требования относительно трудоустройства и минимального уровня дохода. Отсутствие работы станет причиной для отказа в денежной поддержке с 1 июня 2026 года. В октябре 2025-го украинцы продолжат получать средства по старым правилам.

Штрафы для водителей

Некоторым водителям в Польше грозят штрафы до 2 000 злотых за использование украинских прав. Постановление, которое позволяло не применять к нашим гражданам со статусом временной защиты стандартные нормы, потеряет силу с 1 октября 2025 года.

Тогда на владельцев транспортных средств распространятся общие правила, которые предусматривают обязательную замену удостоверения на польский аналог после 180 дней пребывания на территории государства. Отсутствие документа приведет к финансовому взысканию на сумму 2 000 злотых.

Новая система въезда и выезда

В октябре 2025 года страны Шенгенской зоны, включая Польшу, введут долгожданную электронную систему контроля пересечения границы — EES. Она предусматривает проверки путешественников по биометрическим данным, а именно отпечатками пальцев и фото лица. Стандартные штампы в паспорте уйдут в прошлое.

Поскольку сначала придется наполнить базу биометрическими данными всех иностранцев, путешествующих в ЕС, то будут немалые задержки на границе. В Польше уже начали тестировать систему, что привело к очередям в пунктах пропуска и длительным опозданиям рейсов (поездов и автобусов).

Напомним, в Польше хотят ужесточить требования к получению гражданства. Сейчас право на оформление паспорта наступает через три года непрерывного проживания, но срок могут увеличить до 10 лет.

Также мы писали, к чему стоит готовиться украинцам, которые планируют в октябре пересечь границу с Польшей. Необходимо запастись минимальной суммой наличных, задекларировать валюту и избавиться от запрещенных продуктов.