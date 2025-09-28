Хобі, яке не всім по кишені — що потрібно для риболовлі в Німеччині та за що штрафують у 2025 році

Чоловік ловить рибу. Фото: УНІАН

У Німеччині, попри численні озера та багаті водні ресурси, просто піти з вудкою до водойми не можна. Риболовля суворо контролюється, і для неї потрібен офіційний дозвіл. У деяких федеральних землях отримати його навіть дорожче та складніше, ніж водійські права.

Про те, чи можна рибалити в Німеччині, що для цього потрібно та який штраф можна отримати у 2025 році, розповіли на сайті Migrant.biz.ua.

Що потрібно для аматорської риболовлі в Німеччині

Для іноземців, особливо з країн СНД, це може здатися дивним, але навіть любительська риболовля у Німеччині пов’язана з документами та витратами. Тут риболовля — більше хобі та спосіб відпочинку, ніж спосіб заробітку.

Без спеціальної документації — ліцензій та риболовних квитків — ловити рибу заборонено. Зручніше просто купити свіжу рибу у супермаркеті.

Як отримати ліцензію на риболовлю в Німеччині та скільки це коштує

Ліцензія дозволяє ловити рибу у конкретних водоймах. Її видають місцева влада, власник водойми або рибальський клуб. Вартість та правила отримання залежать від регіону. Рибалка зобов’язаний мати ліцензію і пред’являти її на вимогу. Наприклад:

Річна ліцензія для дорослого у Берліні — 21 євро (тільки на громадські водойми). Повний пакет від асоціації Köpenicker — 69 євро (для риболовлі у берлінських водах). Денна ліцензія на Балтійському морі (Мекленбург-Передня Померанія) — 6 євро, а річна — 30 євро.

На Angelkarte зазначаються межі водойми, дозволені види риби, ліміти за кількістю та вагою, а також інші правила.

Що потрібно окрім ліцензії

Головний документ для аматорської риболовлі — посвідчення рибалки. У деяких регіонах перед його отриманням потрібно пройти 30–40 годин навчальних курсів. Курси включають законодавство, правила риболовлі та практичні навички.

Після навчання потрібно скласти державний іспит: від 60 запитань з 300–1500 можливих, потрібно правильно відповісти на 45. Іспит включає теорію і практику, його проводить місцева рибальська асоціація.

Успішні учасники отримують свідоцтво про складання іспиту та довідку про проходження курсу. Лише після цього можна оформити посвідчення рибалки, термін дії якого залежить від регіону.

Вартість риболовлі у Німеччині

Навіть великий улов не покриє витрат на підготовку. Перший досвід риболовлі обійдеться приблизно у 500–1000 євро. Витрати будуть такими:

Ліцензія — 20–100 євро. Курси та література — 200–300 євро. Членство у клубі — до 500 євро щорічно. Екіпірування та снасті — від 200 євро (верхня межа практично необмежена).

Для порівняння, купити свіжого коропа у супермаркеті можна за 4–5 євро/кг. Але німці готові витрачати гроші не на саму рибу, а заради захопливого досвіду та відпочинку на природі.

Штрафи за порушення правил

За порушення правил риболовлі У Німеччині можна отримати чималий штраф:

Залишена жива риба на березі — 250 євро. Продаж виловленої риби — близько 25 євро/кг. Порушення лімітів за кількістю та розміром риби — 50 євро/рибу. Ловля без квитка — 15–30 євро (якщо забули вдома), 1,5–5 тис. євро (якщо квитка немає зовсім).

Також є штраф за надлишок снастей — 100 євро за кожну, а ловля охоронюваних видів або у заборонений сезон обійдеться порушнику у 500 євро.

