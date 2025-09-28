Хобби, которое не всем по карману — что нужно для рыбалки в Германии и за что штрафуют в 2025 году

Мужчина ловит рыбу. Фото: УНИАН

В Германии, несмотря на многочисленные озера и богатые водные ресурсы, просто пойти с удочкой к водоему нельзя. Рыбалка строго контролируется, и для нее нужно официальное разрешение. В некоторых федеральных землях получить его даже дороже и сложнее, чем водительские права.

О том, можно ли рыбачить в Германии, что для этого нужно и какой штраф можно получить в 2025 году, рассказали на сайте Migrant.biz.ua.

Что нужно для любительской рыбалки в Германии

Для иностранцев, особенно из стран СНГ, это может показаться странным, но даже любительская рыбалка в Германии связана с документами и расходами. Здесь рыбалка — больше хобби и способ отдыха, чем способ заработка.

Без специальной документации — лицензий и рыболовных билетов — ловить рыбу запрещено. Удобнее просто купить свежую рыбу в супермаркете.

Как получить лицензию на рыбалку в Германии и сколько это стоит

Лицензия позволяет ловить рыбу в конкретных водоемах. Ее выдают местные власти, владелец водоема или рыболовный клуб. Стоимость и правила получения зависят от региона. Рыбак обязан иметь лицензию и предъявлять ее по требованию. Например:

Годовая лицензия для взрослого в Берлине — 21 евро (только на общественные водоемы). Полный пакет от ассоциации Köpenicker — 69 евро (для рыбалки в берлинских водах). Дневная лицензия на Балтийском море (Мекленбург-Передняя Померания) — 6 евро, а годовая — 30 евро.

На Angelkarte указываются границы водоема, разрешенные виды рыбы, лимиты по количеству и весу, а также другие правила.

Что нужно кроме лицензии

Главный документ для любительской рыбалки — удостоверение рыбака. В некоторых регионах перед его получением нужно пройти 30-40 часов учебных курсов. Курсы включают законодательство, правила рыбалки и практические навыки.

После обучения нужно сдать государственный экзамен: от 60 вопросов из 300-1500 возможных, нужно правильно ответить на 45. Экзамен включает теорию и практику, его проводит местная рыболовная ассоциация.

Успешные участники получают свидетельство о сдаче экзамена и справку о прохождении курса. Только после этого можно оформить удостоверение рыбака, срок действия которого зависит от региона.

Стоимость рыбалки в Германии

Даже большой улов не покроет затрат на подготовку. Первый опыт рыбалки обойдется примерно в 500-1000 евро. Расходы будут такими:

Лицензия — 20-100 евро. Курсы и литература — 200-300 евро. Членство в клубе — до 500 евро ежегодно. Экипировка и снасти — от 200 евро (верхний предел практически неограничен).

Для сравнения, купить свежего карпа в супермаркете можно за 4-5 евро/кг. Но немцы готовы тратить деньги не на саму рыбу, а ради увлекательного опыта и отдыха на природе.

Штрафы за нарушение правил

За нарушение правил рыбалки в Германии можно получить немалый штраф:

Оставленная живая рыба на берегу — 250 евро. Продажа выловленной рыбы — около 25 евро/кг. Нарушение лимитов по количеству и размеру рыбы — 50 евро/рыбу. Ловля без билета — 15-30 евро (если забыли дома), 1,5-5 тыс. евро (если билета нет совсем).

Также есть штраф за избыток снастей — 100 евро за каждую, а ловля охраняемых видов или в запрещенный сезон обойдется нарушителю в 500 евро.

