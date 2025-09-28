Видео
Главная Экономика Без чего запрещено рыбачить в Германии и почему штрафуют в 2025

Без чего запрещено рыбачить в Германии и почему штрафуют в 2025

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 19:10
Хобби, которое не всем по карману — что нужно для рыбалки в Германии и за что штрафуют в 2025 году
Мужчина ловит рыбу. Фото: УНИАН

В Германии, несмотря на многочисленные озера и богатые водные ресурсы, просто пойти с удочкой к водоему нельзя. Рыбалка строго контролируется, и для нее нужно официальное разрешение. В некоторых федеральных землях получить его даже дороже и сложнее, чем водительские права.

О том, можно ли рыбачить в Германии, что для этого нужно и какой штраф можно получить в 2025 году, рассказали на сайте Migrant.biz.ua.

Что нужно для любительской рыбалки в Германии

Для иностранцев, особенно из стран СНГ, это может показаться странным, но даже любительская рыбалка в Германии связана с документами и расходами. Здесь рыбалка — больше хобби и способ отдыха, чем способ заработка.

Без специальной документации — лицензий и рыболовных билетов — ловить рыбу запрещено. Удобнее просто купить свежую рыбу в супермаркете.

Как получить лицензию на рыбалку в Германии и сколько это стоит

Лицензия позволяет ловить рыбу в конкретных водоемах. Ее выдают местные власти, владелец водоема или рыболовный клуб. Стоимость и правила получения зависят от региона. Рыбак обязан иметь лицензию и предъявлять ее по требованию. Например:

  1. Годовая лицензия для взрослого в Берлине — 21 евро (только на общественные водоемы).
  2. Полный пакет от ассоциации Köpenicker — 69 евро (для рыбалки в берлинских водах).
  3. Дневная лицензия на Балтийском море (Мекленбург-Передняя Померания) — 6 евро, а годовая — 30 евро.

На Angelkarte указываются границы водоема, разрешенные виды рыбы, лимиты по количеству и весу, а также другие правила.

Что нужно кроме лицензии

Главный документ для любительской рыбалки — удостоверение рыбака. В некоторых регионах перед его получением нужно пройти 30-40 часов учебных курсов. Курсы включают законодательство, правила рыбалки и практические навыки.

После обучения нужно сдать государственный экзамен: от 60 вопросов из 300-1500 возможных, нужно правильно ответить на 45. Экзамен включает теорию и практику, его проводит местная рыболовная ассоциация.

Успешные участники получают свидетельство о сдаче экзамена и справку о прохождении курса. Только после этого можно оформить удостоверение рыбака, срок действия которого зависит от региона.

Стоимость рыбалки в Германии

Даже большой улов не покроет затрат на подготовку. Первый опыт рыбалки обойдется примерно в 500-1000 евро. Расходы будут такими:

  1. Лицензия — 20-100 евро.
  2. Курсы и литература — 200-300 евро.
  3. Членство в клубе — до 500 евро ежегодно.
  4. Экипировка и снасти — от 200 евро (верхний предел практически неограничен).

Для сравнения, купить свежего карпа в супермаркете можно за 4-5 евро/кг. Но немцы готовы тратить деньги не на саму рыбу, а ради увлекательного опыта и отдыха на природе.

Штрафы за нарушение правил

За нарушение правил рыбалки в Германии можно получить немалый штраф:

  1. Оставленная живая рыба на берегу — 250 евро.
  2. Продажа выловленной рыбы — около 25 евро/кг.
  3. Нарушение лимитов по количеству и размеру рыбы — 50 евро/рыбу.
  4. Ловля без билета — 15-30 евро (если забыли дома), 1,5-5 тыс. евро (если билета нет совсем).

Также есть штраф за избыток снастей — 100 евро за каждую, а ловля охраняемых видов или в запрещенный сезон обойдется нарушителю в 500 евро.

Ранее мы писали, что в начале лета в Украине завершился период нерестового запрета в реках и озерах. Рыбаки снова могут ловить рыбу. В то же время даже осенью остаются определенные ограничения, которых следует придерживаться, чтобы избежать штрафов.

Также мы рассказывали, что реки Карпат продолжают быть естественной средой для ручьевой и радужной форели. Эта рыба является своеобразным индикатором чистоты воды: ее присутствие свидетельствует о стабильном экологическом состоянии речных экосистем. Поэтому ее вылов в Украине строго контролируется.

Германия штрафы наказание рыба рыбалка
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
