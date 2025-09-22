Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Для рыбаков отменят важный запрет — что изменится в октябре

Для рыбаков отменят важный запрет — что изменится в октябре

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 18:15
Штрафы для рыбаков в 2025 году — какой запрет отменят с 1 октября
Люди рыбачат с берега. Фото: УНИАН

В Украине периодически вводят временные запреты на вылов отдельных водных обитателей, чтобы сохранить их популяцию. Одно из таких ограничений касается раков. Оно начало действовать с середины августа и продлится до конца сентября. Нарушителям этих правил грозят значительные штрафы.

О том, какой запрет для рыбаков отменят в октябре 2025 года, отмечается в публикации Государственного агентства мелиорации, рыбного хозяйства Украины.

Реклама
Читайте также:

Причина запрета на вылов раков

В Украине продолжается летне-осенний запрет на вылов раков, который охватывает почти все регионы и продолжался до конца сентября. Специалисты объясняют, что в этот период у раков происходит вторая линька: они сбрасывают старый панцирь и формируют новый, что занимает от одного до полутора месяцев.

Пока панцирь не восстановился, раки остаются беззащитными и их численность может значительно сократиться. Чтобы избежать потерь популяции и не навредить экосистеме, временно ограничили их вылов.

С 10 августа запрет действует на водоемах Николаевской и Херсонской областей, а также устьевых системах Днепровско-Бугского лимана. В большинстве других рыбохозяйственных водоемов Украины вылов раков запрещен с 15 августа по 30 сентября.

В Закарпатской области обитает широкопалый рак, который занесен в Красную книгу Украины, поэтому его вылов запрещен круглый год.

Когда отменят запрет и какая ответственность грозит нарушителям

Лица, которые игнорируют запрет, могут получить административное наказание или даже уголовную ответственность. Кроме того, приходилось компенсировать убытки: штраф за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 гривны.

С октября рыбаки смогут снова легально ловить раков в большинстве регионов, кроме мест, где это запрещено законом круглый год, как, например, Закарпатская область.

В Госрыбагентстве подчеркивают, что раки являются не только ценным пищевым продуктом, но и важным элементом водных экосистем. Они выполняют функцию природных "санитаров", очищая дно водоемов от органических остатков. Уменьшение их численности нарушает естественный баланс рек и озер.

Ранее мы писали, что 18 июля 2025 года в "Официальном вестнике Украины" № 55 опубликован приказ Министерства защиты окружающей среды № 1140 от 9 июня 2025 г., который определяет лимиты и суточные нормы отстрела диких животных для нового сезона охоты.

Также мы рассказывали, что рыбалка с лодки — это не только отдых, но и соблюдение правил охраны природы. В 2025 году в Украине рыбачить с лодки можно преимущественно с июня по февраль, хотя точные даты зависят от региона и периода нереста.

деньги штрафы вылов рыбы запрет рыбалка
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации