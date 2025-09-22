Штрафы для рыбаков в 2025 году — какой запрет отменят с 1 октября

Люди рыбачат с берега. Фото: УНИАН

В Украине периодически вводят временные запреты на вылов отдельных водных обитателей, чтобы сохранить их популяцию. Одно из таких ограничений касается раков. Оно начало действовать с середины августа и продлится до конца сентября. Нарушителям этих правил грозят значительные штрафы.

О том, какой запрет для рыбаков отменят в октябре 2025 года, отмечается в публикации Государственного агентства мелиорации, рыбного хозяйства Украины.

Причина запрета на вылов раков

В Украине продолжается летне-осенний запрет на вылов раков, который охватывает почти все регионы и продолжался до конца сентября. Специалисты объясняют, что в этот период у раков происходит вторая линька: они сбрасывают старый панцирь и формируют новый, что занимает от одного до полутора месяцев.

Пока панцирь не восстановился, раки остаются беззащитными и их численность может значительно сократиться. Чтобы избежать потерь популяции и не навредить экосистеме, временно ограничили их вылов.

С 10 августа запрет действует на водоемах Николаевской и Херсонской областей, а также устьевых системах Днепровско-Бугского лимана. В большинстве других рыбохозяйственных водоемов Украины вылов раков запрещен с 15 августа по 30 сентября.

В Закарпатской области обитает широкопалый рак, который занесен в Красную книгу Украины, поэтому его вылов запрещен круглый год.

Когда отменят запрет и какая ответственность грозит нарушителям

Лица, которые игнорируют запрет, могут получить административное наказание или даже уголовную ответственность. Кроме того, приходилось компенсировать убытки: штраф за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 гривны.

С октября рыбаки смогут снова легально ловить раков в большинстве регионов, кроме мест, где это запрещено законом круглый год, как, например, Закарпатская область.

В Госрыбагентстве подчеркивают, что раки являются не только ценным пищевым продуктом, но и важным элементом водных экосистем. Они выполняют функцию природных "санитаров", очищая дно водоемов от органических остатков. Уменьшение их численности нарушает естественный баланс рек и озер.

