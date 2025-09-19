Сезон охоты 2025-2026 — какие документы нужно иметь и какой штраф могут получить украинцы

Охотники с собакой. Фото: УНИАН

18 июля 2025 года в "Официальном вестнике Украины" № 55 обнародован приказ Министерства защиты окружающей среды Украины № 1140 от 9 июня 2025 года. Он устанавливает лимиты и суточные нормы добычи охотничьих животных на новый сезон охоты.

О том, что нужно украинцам для законной охоты и какие штрафы грозят нарушителям в 2025 году, напомнили в Государственной экологической инспекции Центрального округа.

Реклама

Читайте также:

Как украинцам законно заниматься охотой в 2025 году

В Черкасской области, для усиления контроля за использованием животного мира, Управление государственного экологического надзора вместе с полицией и лесным хозяйством будет организовывать совместные рейды.

Цель — выявление и пресечение браконьерства во время сезона 2025-2026 годов. Для законной охоты охотник должен иметь следующие документы:

удостоверение охотника;

паспорт на охотничьих собак или других ловчих животных во время охоты;

ежегодную контрольную карточку учета добытой дичи с отметкой об уплате государственной пошлины;

документ на право пользования огнестрельным охотничьим оружием (если используется);

лицензию или другое разрешение на добычу охотничьих животных (отстрелочная карточка, разрешение на селекционный или диагностический отстрел).

Эти документы обязательно надо иметь во время охоты, перевозки или переноса добытой дичи и предъявлять по требованию уполномоченных лиц в соответствии с Законом Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте".

Какие штрафы могут получить нарушители в 2025 году

За нарушение правил пользования объектами животного мира предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 85 КУоАП:

для граждан — предупреждение или штраф от 102 до 1 020 грн;

для должностных лиц — штраф от 510 до 1 530 грн.

Также, за незаконную добычу животных нужно оплатить возмещение убытков согласно таксам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Например, для млекопитающих максимальная сумма составляет 80 тыс. грн за одну особь, а для птиц — 4 тыс. грн.

Таксы для вычисления размера возмещения убытков. Фото: Скриншот

Соблюдение правил охоты и наличие необходимых документов помогает сохранить природу и избежать штрафов и крупных финансовых взысканий за незаконную добычу животных.

Ранее мы писали. Что в некоторых регионах Украины разрешили открывать сезон охоты 2025-2026 годов в пределах санитарного отстрела. Однако украинцам напомнили и о необходимости соблюдения правил, чтобы избежать штрафов.

Также мы рассказывали, что в Украине рыбачить с лодки разрешено преимущественно с июня по февраль, хотя конкретные даты могут меняться в зависимости от региона и нереста.