Сезон охоты 2025-2026 — какие документы нужно иметь и какой штраф могут получить украинцы

Новые правила для охотников — какие требования действуют осенью
18 июля 2025 года в "Официальном вестнике Украины" № 55 обнародован приказ Министерства защиты окружающей среды Украины № 1140 от 9 июня 2025 года. Он устанавливает лимиты и суточные нормы добычи охотничьих животных на новый сезон охоты.
О том, что нужно украинцам для законной охоты и какие штрафы грозят нарушителям в 2025 году, напомнили в Государственной экологической инспекции Центрального округа.
Как украинцам законно заниматься охотой в 2025 году
В Черкасской области, для усиления контроля за использованием животного мира, Управление государственного экологического надзора вместе с полицией и лесным хозяйством будет организовывать совместные рейды.
Цель — выявление и пресечение браконьерства во время сезона 2025-2026 годов. Для законной охоты охотник должен иметь следующие документы:
- удостоверение охотника;
- паспорт на охотничьих собак или других ловчих животных во время охоты;
- ежегодную контрольную карточку учета добытой дичи с отметкой об уплате государственной пошлины;
- документ на право пользования огнестрельным охотничьим оружием (если используется);
- лицензию или другое разрешение на добычу охотничьих животных (отстрелочная карточка, разрешение на селекционный или диагностический отстрел).
Эти документы обязательно надо иметь во время охоты, перевозки или переноса добытой дичи и предъявлять по требованию уполномоченных лиц в соответствии с Законом Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте".
Какие штрафы могут получить нарушители в 2025 году
За нарушение правил пользования объектами животного мира предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 85 КУоАП:
- для граждан — предупреждение или штраф от 102 до 1 020 грн;
- для должностных лиц — штраф от 510 до 1 530 грн.
Также, за незаконную добычу животных нужно оплатить возмещение убытков согласно таксам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Например, для млекопитающих максимальная сумма составляет 80 тыс. грн за одну особь, а для птиц — 4 тыс. грн.
Соблюдение правил охоты и наличие необходимых документов помогает сохранить природу и избежать штрафов и крупных финансовых взысканий за незаконную добычу животных.
Ранее мы писали. Что в некоторых регионах Украины разрешили открывать сезон охоты 2025-2026 годов в пределах санитарного отстрела. Однако украинцам напомнили и о необходимости соблюдения правил, чтобы избежать штрафов.
Также мы рассказывали, что в Украине рыбачить с лодки разрешено преимущественно с июня по февраль, хотя конкретные даты могут меняться в зависимости от региона и нереста.
Читайте Новини.LIVE!