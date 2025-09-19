Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Новые правила для охотников — какие требования действуют осенью

Новые правила для охотников — какие требования действуют осенью

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 16:30
Сезон охоты 2025-2026 — какие документы нужно иметь и какой штраф могут получить украинцы
Охотники с собакой. Фото: УНИАН

18 июля 2025 года в "Официальном вестнике Украины" № 55 обнародован приказ Министерства защиты окружающей среды Украины № 1140 от 9 июня 2025 года. Он устанавливает лимиты и суточные нормы добычи охотничьих животных на новый сезон охоты.

О том, что нужно украинцам для законной охоты и какие штрафы грозят нарушителям в 2025 году, напомнили в Государственной экологической инспекции Центрального округа.

Реклама
Читайте также:

Как украинцам законно заниматься охотой в 2025 году

В Черкасской области, для усиления контроля за использованием животного мира, Управление государственного экологического надзора вместе с полицией и лесным хозяйством будет организовывать совместные рейды.

Цель — выявление и пресечение браконьерства во время сезона 2025-2026 годов. Для законной охоты охотник должен иметь следующие документы:

  • удостоверение охотника;
  • паспорт на охотничьих собак или других ловчих животных во время охоты;
  • ежегодную контрольную карточку учета добытой дичи с отметкой об уплате государственной пошлины;
  • документ на право пользования огнестрельным охотничьим оружием (если используется);
  • лицензию или другое разрешение на добычу охотничьих животных (отстрелочная карточка, разрешение на селекционный или диагностический отстрел).

Эти документы обязательно надо иметь во время охоты, перевозки или переноса добытой дичи и предъявлять по требованию уполномоченных лиц в соответствии с Законом Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте".

Какие штрафы могут получить нарушители в 2025 году

За нарушение правил пользования объектами животного мира предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 85 КУоАП:

  • для граждан — предупреждение или штраф от 102 до 1 020 грн;
  • для должностных лиц — штраф от 510 до 1 530 грн.

Также, за незаконную добычу животных нужно оплатить возмещение убытков согласно таксам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Например, для млекопитающих максимальная сумма составляет 80 тыс. грн за одну особь, а для птиц — 4 тыс. грн.

null
Таксы для вычисления размера возмещения убытков. Фото: Скриншот

Соблюдение правил охоты и наличие необходимых документов помогает сохранить природу и избежать штрафов и крупных финансовых взысканий за незаконную добычу животных.

Ранее мы писали. Что в некоторых регионах Украины разрешили открывать сезон охоты 2025-2026 годов в пределах санитарного отстрела. Однако украинцам напомнили и о необходимости соблюдения правил, чтобы избежать штрафов.

Также мы рассказывали, что в Украине рыбачить с лодки разрешено преимущественно с июня по февраль, хотя конкретные даты могут меняться в зависимости от региона и нереста.

оружие животные природа штраф дикие животные
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации