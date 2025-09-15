Видео
Где запрещено рыбачить с лодки и почему могут штрафовать в 2025

Где запрещено рыбачить с лодки и почему могут штрафовать в 2025

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 19:20
Ограничения на водоемах — могут ли украинцы рыбачить с лодки и за что можно получить штраф в 2025
Инспекторы Госрыбоохраны подплывают к мужчине в лодке. Фото: УНИАН

Рыбалка на лодке — это не только об отдыхе и хорошем клеве, но и о соблюдении природоохранных норм. В 2025 году в Украине ловить рыбу с лодки разрешено в основном с июня по февраль следующего года. В то же время даты открытия и закрытия сезона могут отличаться в зависимости от региона и периода нереста.

О том, могут ли украинцы рыбачить с лодки в сентябре и какие ограничения действуют осенью 2025 года, рассказали на сайте Homester.

Когда рыбачить с лодки в Украине запрещено

Нерест — ключевой период в жизни рыбы, когда она размножается. Любое вмешательство в это время вредит популяции. Из-за климатических изменений сроки постоянно сдвигаются. В центральных областях запрет обычно действует с 1 апреля до 20 мая на реках и озерах, а на водохранилищах — иногда вплоть до начала июня. Если в это время запускать лодку в места скопления рыбы, можно фактически сорвать процесс нереста.

Зимой тоже существуют ограничения: водоемы покрываются льдом, а потому использование лодок становится невозможным. Кроме того, в некоторых регионах вводят дополнительные правила для защиты редких видов. Экологи отмечают, что из-за глобального потепления сроки нереста становятся менее предсказуемыми. Поэтому перед поездкой стоит проверять актуальную информацию на официальных ресурсах рыбоохраны.

На каких водоемах можно рыбачить с лодки

Не каждый водоем подходит для рыбалки с лодки. Все зависит от его статуса:

  1. Частные водоемы — рыбачить можно только с разрешения владельца, обычно за оплату.
  2. Реки общего пользования (Днепр, Десна и др.) — открыты для рыбаков, кроме периодов нерестовых запретов.
  3. Водохранилища — требуют специального разрешения. На больших водоемах, например Кременчугское, движение лодок регулируют для безопасности.
  4. Морские акватории — правила более строгие. Например, возле Одессы моторным лодкам запрещено подходить ближе чем на 2 км к берегу, чтобы не беспокоить морскую фауну.
  5. Заповедники (в частности Каневский) — рыбалка с лодки полностью запрещена для сохранения природного баланса. В 2025 году количество охранных водоемов может возрасти, поэтому стоит проверять актуальные списки.

Почему могут оштрафовать за рыбалку с лодки

С 2025 года все плавсредства длиной от 2,5 метра должны быть зарегистрированы. Нарушение этой нормы карается штрафом до 1 000 грн. Чтобы избежать неприятностей, рыбак должен иметь:

  1. Разрешение на рыбалку в платных или специальных зонах. Без него — штраф от 340 грн.
  2. Удостоверение судоводителя (для моторных лодок с двигателем более 10 л.с.). Штраф от 300 грн.

Обязательным является и наличие свидетельства о регистрации лодки, если ее длина превышает 2,5 метра. Отсутствие этого документа может обойтись рыбаку в 500 грн и более. А еще не стоит забывать о безопасности — спасательные жилеты должны иметь все, кто находится в лодке, независимо от опыта или условий на водоеме.

Ранее мы писали, что в начале лета в Украине завершился нерестовый период. Хотя рыбалка снова была разрешена, с определенными требованиями украинцам все же стоит считаться.

Также мы рассказывали, что в сентябре рыбаков ждут новые трудности: вода становится прозрачнее, рыба — осмотрительнее, а привычные приманки уже не всегда эффективны. При этом часть запретов все еще остается в силе.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
