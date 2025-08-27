Ограничения для рыбаков — какие запреты будут действовать и за что будут штрафовать украинцев осенью

Мужчины на рыбалке. Фото: УНИАН

В Украине в течение года периодически вводятся ограничения на рыбалку. Они касаются определенных мест, временных промежутков и призваны сохранить популяцию водных ресурсов.

О том, какие запреты будут действовать для рыбаков этой осенью и за что можно получить штраф в ближайшие несколько месяцев, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Что запрещено делать рыбакам до конца сентября

В Черниговском рыбоохранном патруле напомнили, что для сохранения популяции раков в период второй линьки, когда они становятся наиболее уязвимыми, с 15 августа до 30 сентября на большинстве рыбохозяйственных водоемов Украины ввели запрет на их вылов.

Линька является естественным и жизненно необходимым процессом, во время которого раки сбрасывают старый хитиновый панцирь, чтобы сформировать новый. Укрепление новой оболочки длится примерно от 30 до 45 дней, и в этот период они беззащитны. Именно поэтому вылов в это время запрещен.

В Закарпатской области значительную часть популяции составляет широкопалый рак, занесенный в Красную книгу, поэтому его вылов запрещен в течение всего года.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы и возмещение убытков. Компенсация за незаконно выловленного рака составляет 3 332 гривны, а в зависимости от обстоятельств нарушения может наступить административная или даже уголовная ответственность.

Рак не только является ценным пищевым продуктом, но и выполняет важную экологическую функцию — он очищает водоемы от органических остатков. Снижение его численности нарушает баланс в речных и озерных экосистемах.

Какие еще запреты будут действовать осенью 2025 года

Что касается рыбы, то в Волынском рыбоохранном патруле отмечают, что в Украине запрещено ловить ее во время зимовки. Ограничения будут действовать с 1 ноября и до начала нерестового сезона (точные даты определяет рыбоохрана). В этот период ловить рыбу в зимовальных ямах категорически запрещено.

Когда вода охлаждается, у рыб значительно замедляются физиологические процессы:

они меньше двигаются;

практически не питаются;

сбиваются в большие скопления для зимовки.

Вылов в таких местах наносит серьезный ущерб популяциям и нарушает равновесие в водоемах.

За незаконный вылов рыбы предусмотрены штрафы от 170 до 680 гривен, а за существенный вред — уголовная ответственность по статье 249 УКУ. Наказание может включать штраф от 17 000 до 85 000 грн, ограничение свободы или лишение свободы до трех лет с конфискацией орудий и улова.

