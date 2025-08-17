Нові обмеження для рибалок — що заборонено робити до кінця вересня та який штраф можна отримати в цей період

Чоловік на рибалці. Фото: УНІАН

Для збереження популяції деяких мешканців водойм, в Україні періодично вводять тимчасові заборони на їхній вилов. Одна з них почала діяти із середини серпня та триватиме до кінця вересня. За порушення заборони рибалкам загрожують чималі штрафи.

Про те, що заборонено робити рибалкам до кінця вересня та який штраф можна отримати в цей період, нагадали у Державному агентстві меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Чому ввели заборону на вилов раків

В Україні продовжується літньо-осіння заборона на вилов раків, яка діятиме майже в усіх областях країни до кінця вересня. Фахівці пояснюють, що цей період в раків відбувається друга линька. У цей час вони скидають старий панцир і формують новий, що триває від місяця до півтора.

Поки хітиновий покрив не відновився, раки залишаються беззахисними та вразливими, тому їхня чисельність може значно зменшитися. Щоб зберегти популяцію і не допустити шкоди екосистемі водойм, тимчасово вводяться обмеження на їх вилов. Заборона триватиме:

З 10 серпня заборона поширюється на водойми Миколаївської та Херсонської областей, а також на Дніпровсько-Бузьку гирлову систему. На більшості інших рибогосподарських водойм України вилов раків заборонено з 15 серпня до 30 вересня.

Окрема ситуація в Закарпатті: тут мешкає широкопалий рак, занесений до Червоної книги України. Його ловити не можна взагалі — протягом усього року.

Яка відповідальність загрожує порушникам

Ті, хто порушить заборону, ризикують отримати адміністративне стягнення або навіть кримінальну відповідальність. Крім того, доведеться компенсувати збитки — штраф за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 гривні.

У Держрибагентстві наголошують, що раки — не лише цінний харчовий продукт, а й важливий елемент водної екосистеми. Вони виконують роль природних "санітарів" річок та озер, очищуючи дно від органічних решток. Зменшення їхньої чисельності шкодить природному балансу водойм.

Раніше ми писали, що раки завжди мали попит серед українців, проте їхня чисельність у природі зменшується через браконьєрів і різні захворювання. Тому дедалі більше господарств займаються штучним розведенням цих безхребетних у ставках і на фермах.

Також ми розповідали, що риболовля в Україні залишається популярною розвагою, але чимало водойм перебувають в оренді. Через це їхні користувачі нерідко обмежують доступ або вимагають плату за ловлю риби, що викликає суперечки з рибалками.