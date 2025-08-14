Ставки в Україні — хто може безплатно ловити рибу, якщо водойма в оренді

Риболовля на орендованих ставках — кого пускають безплатно
Риболовля залишається одним із найпопулярніших видів відпочинку в Україні. Проте багато ставків перебуває в оренді і їх тимчасові власники часто обмежують доступ до водойм іншим громадянам. Через це доволі часто в українців виникає питання, чи можуть орендарі забороняти або брати гроші за риболовлю на таких ставках.
Про те, чи можуть українці забороняти ловити рибу на ставках, які вони взяли в оренду, зазначається на сайті Сергіївської сільської територіальної громади.
Чи законно забороняти риболовлю на орендованих ставках
Водний кодекс України розділяє користування водоймами на два види: загальне та спеціальне. Загальне користування дозволяє безплатно купатися, кататися на човнах, рибалити для власного задоволення, напувати худобу або брати воду з джерел без спеціальної техніки.
На орендованих ставках загальне користування можливе лише за правилами орендаря, погодженими з органом, який передав водойму в користування. Якщо правил немає, рибалити можна вільно. Тож перед тим як іти на орендований ставок, обов’язково перевірте наявність обмежень та вимоги орендаря.
Де в Україні вилов риби забороняється
Будь-які громадяни України, іноземці та особи без громадянства можуть ловити рибу для відпочинку, крім:
- природоохоронних територій;
- місць, де риболовля заборонена;
- спеціалізованих рибних господарств;
- водойм спеціального призначення (питні, технічні, лікувальні).
На загальнодоступних водоймах рибалити можна безплатно. На водоймах громадських об’єднань — лише для членів об’єднання або за платними риболовними картками для інших.
Хто може безплатно рибалити на орендованому ставку
Безплатна риболовля на платних ставках допускається для дітей до 16 років, людей з інвалідністю I та II груп, а також для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС категорій I та II. На загальнодоступних водоймах дозволяється рибалити з берега або човна з будь-якими вудками (до п’яти гачків на особу) та спінінгом.
На платних водоймах риболовля дозволена лише для членів об’єднань і передбачає використання до десяти гачків на особу. Діти до 16 років можуть ловити рибу лише з берега.
Раніше ми писали, що тим, хто планує риболовлю в серпні, слід пам’ятати, що навіть у дозволених місцях можна ловити не будь-яку рибу. Важливим є не лише сам вилов, а й розмір риби та раків.
Також ми розповідали, що українці рідко вирощують раків. Більшість зазвичай займається птицею, худобою або городом. Проте розведення раків може бути вигіднішим — воно потребує менше витрат і часу, приносить хороший прибуток і не заважає іншим справам.
