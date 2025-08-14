Пруды в Украине — кто может бесплатно ловить рыбу, если водоем в аренде

Мужчина поймал рыбу. Фото: УНИАН

Рыбалка остается одним из самых популярных видов отдыха в Украине. Однако многие пруды находятся в аренде и их временные владельцы часто ограничивают доступ к водоемам другим гражданам. Поэтому довольно часто у украинцев возникает вопрос, могут ли арендаторы запрещать или брать деньги за рыбалку на таких прудах.

О том, могут ли украинцы запрещать ловить рыбу на прудах, которые они взяли в аренду, отмечается на сайте Сергеевской сельской территориальной общины.

Законно ли запрещать рыбалку на арендованных прудах

Водный кодекс Украины разделяет пользование водоемами на два вида: общее и специальное. Общее пользование позволяет бесплатно купаться, кататься на лодках, рыбачить для собственного удовольствия, поить скот или брать воду из источников без специальной техники.

На арендованных прудах общее пользование возможно только по правилам арендатора, согласованным с органом, который передал водоем в пользование. Если правил нет, рыбачить можно свободно. Поэтому перед тем как идти на арендованный пруд, обязательно проверьте наличие ограничений и требования арендатора.

Где в Украине вылов рыбы запрещается

Любые граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства могут ловить рыбу для отдыха, кроме:

природоохранных территорий;

мест, где рыбалка запрещена;

специализированных рыбных хозяйств;

водоемов специального назначения (питьевые, технические, лечебные).

На общедоступных водоемах рыбачить можно бесплатно. На водоемах общественных объединений — только для членов объединения или по платным рыболовным картам для других.

Кто может бесплатно рыбачить на арендованном пруду

Бесплатная рыбалка на платных прудах допускается для детей до 16 лет, людей с инвалидностью I и II групп, а также для участников ликвидации аварии на ЧАЭС категорий I и II. На общедоступных водоемах разрешается рыбачить с берега или лодки с любыми удочками (до пяти крючков на человека) и спиннингом.

На платных водоемах рыбалка разрешена только для членов объединений и предусматривает использование до десяти крючков на человека. Дети до 16 лет могут ловить рыбу только с берега.

