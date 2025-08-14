Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Экономика Рыбалка на арендованных прудах — кого пускают бесплатно

Рыбалка на арендованных прудах — кого пускают бесплатно

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 14:10
Пруды в Украине — кто может бесплатно ловить рыбу, если водоем в аренде
Мужчина поймал рыбу. Фото: УНИАН

Рыбалка остается одним из самых популярных видов отдыха в Украине. Однако многие пруды находятся в аренде и их временные владельцы часто ограничивают доступ к водоемам другим гражданам. Поэтому довольно часто у украинцев возникает вопрос, могут ли арендаторы запрещать или брать деньги за рыбалку на таких прудах.

О том, могут ли украинцы запрещать ловить рыбу на прудах, которые они взяли в аренду, отмечается на сайте Сергеевской сельской территориальной общины.

Реклама
Читайте также:

Законно ли запрещать рыбалку на арендованных прудах

Водный кодекс Украины разделяет пользование водоемами на два вида: общее и специальное. Общее пользование позволяет бесплатно купаться, кататься на лодках, рыбачить для собственного удовольствия, поить скот или брать воду из источников без специальной техники.

Реклама

На арендованных прудах общее пользование возможно только по правилам арендатора, согласованным с органом, который передал водоем в пользование. Если правил нет, рыбачить можно свободно. Поэтому перед тем как идти на арендованный пруд, обязательно проверьте наличие ограничений и требования арендатора.

Где в Украине вылов рыбы запрещается

Любые граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства могут ловить рыбу для отдыха, кроме:

Реклама
  • природоохранных территорий;
  • мест, где рыбалка запрещена;
  • специализированных рыбных хозяйств;
  • водоемов специального назначения (питьевые, технические, лечебные).

На общедоступных водоемах рыбачить можно бесплатно. На водоемах общественных объединений — только для членов объединения или по платным рыболовным картам для других.

Кто может бесплатно рыбачить на арендованном пруду

Бесплатная рыбалка на платных прудах допускается для детей до 16 лет, людей с инвалидностью I и II групп, а также для участников ликвидации аварии на ЧАЭС категорий I и II. На общедоступных водоемах разрешается рыбачить с берега или лодки с любыми удочками (до пяти крючков на человека) и спиннингом.

На платных водоемах рыбалка разрешена только для членов объединений и предусматривает использование до десяти крючков на человека. Дети до 16 лет могут ловить рыбу только с берега.

Ранее мы писали, что тем, кто планирует рыбалку в августе, следует помнить, что даже в разрешенных местах можно ловить не любую рыбу. Важным является не только сам вылов, но и размер рыбы и раков.

Также мы рассказывали, что украинцы редко выращивают раков. Большинство обычно занимается птицей, скотом или огородом. Однако разведение раков может быть выгоднее — оно требует меньше затрат и времени, приносит хорошую прибыль и не мешает другим делам.

отдых аренда рыба рыбалка водоем
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации