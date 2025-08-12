Відео
Головна Економіка Не кожному по кишені — за скільки продають раків у серпні

Не кожному по кишені — за скільки продають раків у серпні

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 13:50
Вартість раків дивує — яку суму доведеться віддати українцям за 1 кілограм
Варені раки. Фото: Freepik

У сільській місцевості мало хто займається вирощуванням раків. Люди частіше обирають розведення птиці, свиней, а також вирощування овочів, фруктів або грибів. Проте розведення раків може бути більш вигідним — цей бізнес приносить хороший прибуток, потребує менше витрат і менше часу. До того ж вирощування раків не заважає займатись іншими справами.

Про те, скільки коштують раки в серпні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Чи вигідно займатись розведенням раків

Раки ростуть і дають дохід приблизно з травня по жовтень — це єдиний недолік, бо бізнес сезонний. Перед початком варто перевірити, чи є попит на раків у вашому регіоні й наскільки він великий.

До того ж звичайні прісноводні раки за поживністю не поступаються дорогим морським делікатесам, як омари чи гребінці. Тож вони заслуговують на увагу як корисна і смачна їжа.

Скільки коштують раки в серпні та від чого залежить їхня ціна

На відомому одеському ринку "Привоз" раки продаються за такими цінами:

  • Дрібні — 200 грн/кг;
  • Середні — 350 грн/кг;
  • Середньо великі — 550 грн/кг;
  • Великі — 700 грн/кг;
  • Відбірні — 1000 грн/кг.
null
Ціни на раки. Фото: Скриншот

За даними сайту OLX, раків в Україні в середньому продають за ціною від 600 до 800 грн за кілограм. В регіонах з меншим попитом можна знайти по 400–500 грн/кг, а у великих містах до 1000 грн і більше.

Не кожному по кишені — за скільки продають раків в серпні - фото 2
Вартість раків на OLX. Фото Скриншот

Ціна залежить від розміру раків — більші коштують дорожче. Також живі раки дешевші за вже оброблені (варені з приправами), які можуть бути на 20–50 % дорожчими. Крім того, велике значення має регіон, ціни в Києві та Харкові вищі, ніж в Одесі чи Закарпатті.

Якщо купувати раків оптом (від 10 кг), можна отримати знижку — ціна становитиме близько 470 грн/кг, а в роздріб через інтернет-магазини ціни вищі.

Раніше ми писали, що для успішної риболовлі важливо правильно підготувати приманку. Не обов’язково вигадувати складні варіанти — часто рибу можна впіймати на звичайний шматок хліба.

Також ми розповідали, що в Україні через мінливу погоду подорожчали деякі продукти, проте до кінця серпня ситуація може покращитись. Крім того, останнім часом відбулися коливання цін на пальне та курсу долара і євро.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
