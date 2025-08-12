Видео
Не каждому по карману — за сколько продают раков в августе

Не каждому по карману — за сколько продают раков в августе

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 13:50
Стоимость раков удивляет — какую сумму придется отдать украинцам за 1 килограмм
Вареные раки. Фото: Freepik

В сельской местности мало кто занимается выращиванием раков. Люди чаще выбирают разведение птицы, свиней, а также выращивание овощей, фруктов или грибов. Однако разведение раков может быть более выгодным — этот бизнес приносит хорошую прибыль, требует меньше затрат и меньше времени. К тому же выращивание раков не мешает заниматься другими делами.

О том, сколько стоят раки в августе 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Выгодно ли заниматься разведением раков

Раки растут и дают доход примерно с мая по октябрь — это единственный недостаток, потому что бизнес сезонный. Перед началом стоит проверить, есть ли спрос на раков в вашем регионе и насколько он большой.

К тому же обычные пресноводные раки по питательности не уступают дорогим морским деликатесам, как омары или гребешки. Поэтому они заслуживают внимания как полезная и вкусная еда.

Сколько стоят раки в августе и от чего зависит их цена

На известном одесском рынке "Привоз" раки продаются по таким ценам:

  • Мелкие — 200 грн/кг;
  • Средние — 350 грн/кг;
  • Средне крупные — 550 грн/кг;
  • Крупные — 700 грн/кг;
  • Отборные — 1000 грн/кг.
null
Цены на раков. Фото: Скриншот

По данным сайта OLX, раков в Украине в среднем продают по цене от 600 до 800 грн за килограмм. В регионах с меньшим спросом можно найти по 400-500 грн/кг, а в крупных городах до 1000 грн и более.

Не каждому по карману — за сколько продают раков в августе - фото 2
Стоимость раков на OLX. Фото Скриншот

Цена зависит от размера раков — большие стоят дороже. Также живые раки дешевле уже обработанных (вареных с приправами), которые могут быть на 20-50% дороже. Кроме того, большое значение имеет регион, цены в Киеве и Харькове выше, чем в Одессе или Закарпатье.

Если покупать раков оптом (от 10 кг), можно получить скидку — цена составит около 470 грн/кг, а в розницу через интернет-магазины цены выше.

Ранее мы писали, что для успешной рыбалки важно правильно подготовить приманку. Не обязательно придумывать сложные варианты — часто рыбу можно поймать на обычный кусок хлеба.

Также мы рассказывали, что в Украине из-за переменчивой погоды подорожали некоторые продукты, однако до конца августа ситуация может улучшиться. Кроме того, в последнее время произошли колебания цен на топливо и курса доллара и евро.

деньги цены продажа цены на продукты морепродукты
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
