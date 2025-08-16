Місцевий делікатес — як організувати власну ракову ферму та скільки на цьому можна заробляти

Людина тримає рака. Фото: Pixabay

Річкові раки — цінні безхребетні, на які постійно є попит. Проте їх природні популяції скорочуються через браконьєрство та хвороби. Тому все більшого значення набуває штучне розведення раків у спеціальних ставках та на фермах.

Про те, як правило розводити раків та скільки на цьому можна заробляти, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як правильно розводити раків

В Київському рибоохоронному патрулі розповіли, що розведення раків проводять двома способами:

у ставках;

на промислових фермах.

Економічно вигідніше вирощувати їх у ставках. На початковому етапі розводять молодняк, який при стабільному продажу вже приносить прибуток. Важливою частиною процесу є збір самок із живою ікрою та їх правильне транспортування. Щоб отримати одну тонну раків, потрібно приблизно 500–600 самок.

Молодняк вирощують у малих ставках, басейнах або інкубаторах. Там контролюють температуру, кисень у воді (не менше 5–7 мг/л) та водневий показник (7–9 мг/л), а водообмін має становити близько 50 л/хв на 1000 м.кв. Для росту ракам потрібна природна кормова база: водорості, черви, риба та зоопланктон, що допомагає економити на харчуванні.

Самців і самок розміщують у ставках площею близько 0,1 га та глибиною 1–1,5 м із щільністю 1–5 особин на 1 метр квадратний. Коли вода прогрівається понад 7 градусів, їм дають свіжий або варений корм (м’ясо, овочі, молюски) — близько 2 % від маси тіла щодня. Личинки першого віку з’являються у травні-червні.

Після другої линьки молодняк пересаджують у маткові ставки, а дрібних рачків вирощують до цьоголіток вагою 7–10 г. Річкові раки ростуть швидко:

у віці одного року їх пересаджують у великі ставки;

на другому-третьому році вони досягають товарної маси 40–50 г і довжини 9–10 см.

Раки не люблять забруднену воду, тому їх м’ясо чистіше за інших водних мешканців. Вони також очищають водойми від органічних залишків. Для приватних ставків радять розводити широкопалих і довгопалих раків.

Взимку раки зариваються в мул і харчуються навіть при низьких температурах. Ловлять їх спеціальними вудками з середини літа до пізньої осені. Щоб спіймані раки зберігалися довше і не нападали один на одного, їх підгодовують рослинністю — кропивою, листям вільхи, картоплею. Давати свіжу рибу не рекомендується, бо це спричиняє бійки та пошкодження клешень.

Скільки можна заробляти на раках в Україні

За даними OLX, в Україні середня ціна на раків в серпні 2025 року — 600–800 грн/кг. У регіонах з меншим попитом можна знайти по 400–500 грн/кг, а у великих містах — до 1 000 грн і більше. На одеському ринку "Привоз" раки дрібні особини продають по 200 грн/кг, а найбільші (відбірні) — по 1 000 грн/кг

Як бачимо, ціна сильно залежить від розміру раків — більші коштують дорожче. Також живі раки дешевші за варені та оброблені з приправами, які можуть бути на 20-50 % дорожчими. При цьому варто враховувати й витрати на оренду водойми, корма та інші технологічні процеси.

