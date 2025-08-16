Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Раки на продажу — выгодно ли искусственно разводить в Украине

Раки на продажу — выгодно ли искусственно разводить в Украине

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 05:45
Местный деликатес — как организовать собственную раковую ферму и сколько на этом можно зарабатывать
Человек держит рака. Фото: Pixabay

Речные раки — ценные беспозвоночные, на которые постоянно есть спрос. Однако их естественные популяции сокращаются из-за браконьерства и болезней. Поэтому все большее значение приобретает искусственное разведение раков в специальных прудах и на фермах.

О том, как правило разводить раков и сколько на этом можно зарабатывать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как правильно разводить раков

В Киевском рыбоохранном патруле рассказали, что разведение раков проводят двумя способами:

  • в прудах;
  • на промышленных фермах.

Экономически выгоднее выращивать их в прудах. На начальном этапе разводят молодняк, который при стабильной продаже уже приносит прибыль. Важной частью процесса является сбор самок с живой икрой и их правильная транспортировка. Чтобы получить одну тонну раков, нужно примерно 500-600 самок.

Молодняк выращивают в малых прудах, бассейнах или инкубаторах. Там контролируют температуру, кислород в воде (не менее 5-7 мг/л) и водородный показатель (7-9 мг/л), а водообмен должен составлять около 50 л/мин на 1000 м.кв. Для роста ракам нужна естественная кормовая база: водоросли, черви, рыба и зоопланктон, что помогает экономить на питании.

Самцов и самок размещают в прудах площадью около 0,1 га и глубиной 1-1,5 м с плотностью 1-5 особей на 1 метр квадратный. Когда вода прогревается более 7 градусов, им дают свежий или вареный корм (мясо, овощи, моллюски) — около 2% от массы тела ежедневно. Личинки первого возраста появляются в мае-июне.

После второй линьки молодняк пересаживают в маточные пруды, а мелких рачков выращивают до сеголеток весом 7-10 г. Речные раки растут быстро:

  • в возрасте одного года их пересаживают в большие пруды;
  • на втором-третьем году они достигают товарной массы 40-50 г и длины 9-10 см.

Раки не любят загрязненную воду, поэтому их мясо чище других водных обитателей. Они также очищают водоемы от органических остатков. Для частных прудов советуют разводить широкопалых и длиннопалых раков.

Зимой раки зарываются в ил и питаются даже при низких температурах. Ловят их специальными удочками с середины лета до поздней осени. Чтобы пойманные раки хранились дольше и не нападали друг на друга, их подкармливают растительностью — крапивой, листьями ольхи, картофелем. Давать свежую рыбу не рекомендуется, потому что это вызывает драки и повреждения клешней.

Сколько можно зарабатывать на раках в Украине

По данным OLX, в Украине средняя цена на раков в августе 2025 года — 600-800 грн/кг. В регионах с меньшим спросом можно найти по 400-500 грн/кг, а в крупных городах — до 1 000 грн и больше. На одесском рынке "Привоз" раки мелкие особи продают по 200 грн/кг, а самые крупные (отборные) — по 1 000 грн/кг

Как видим, цена сильно зависит от размера раков — более крупные стоят дороже. Также живые раки дешевле вареных и обработанных с приправами, которые могут быть на 20-50% дороже. При этом стоит учитывать и расходы на аренду водоёма, корма и другие технологические процессы.

Ранее мы писали, что для удачного рыболовства важно правильно подбирать наживку. Сложные приманки не всегда нужны — иногда достаточно обычного хлеба.

Также мы рассказывали, что рыбалка остается популярным отдыхом в Украине. Однако многие пруды сдаются в аренду. Из-за этого ограничивается доступ к ним или берут плату за ловлю рыбы, что вызывает вопросы у граждан относительно законности таких ограничений.

деньги доходы рыбалка расходы водоем
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации