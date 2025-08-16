Местный деликатес — как организовать собственную раковую ферму и сколько на этом можно зарабатывать

Человек держит рака. Фото: Pixabay

Речные раки — ценные беспозвоночные, на которые постоянно есть спрос. Однако их естественные популяции сокращаются из-за браконьерства и болезней. Поэтому все большее значение приобретает искусственное разведение раков в специальных прудах и на фермах.

О том, как правило разводить раков и сколько на этом можно зарабатывать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как правильно разводить раков

В Киевском рыбоохранном патруле рассказали, что разведение раков проводят двумя способами:

в прудах;

на промышленных фермах.

Экономически выгоднее выращивать их в прудах. На начальном этапе разводят молодняк, который при стабильной продаже уже приносит прибыль. Важной частью процесса является сбор самок с живой икрой и их правильная транспортировка. Чтобы получить одну тонну раков, нужно примерно 500-600 самок.

Молодняк выращивают в малых прудах, бассейнах или инкубаторах. Там контролируют температуру, кислород в воде (не менее 5-7 мг/л) и водородный показатель (7-9 мг/л), а водообмен должен составлять около 50 л/мин на 1000 м.кв. Для роста ракам нужна естественная кормовая база: водоросли, черви, рыба и зоопланктон, что помогает экономить на питании.

Самцов и самок размещают в прудах площадью около 0,1 га и глубиной 1-1,5 м с плотностью 1-5 особей на 1 метр квадратный. Когда вода прогревается более 7 градусов, им дают свежий или вареный корм (мясо, овощи, моллюски) — около 2% от массы тела ежедневно. Личинки первого возраста появляются в мае-июне.

После второй линьки молодняк пересаживают в маточные пруды, а мелких рачков выращивают до сеголеток весом 7-10 г. Речные раки растут быстро:

в возрасте одного года их пересаживают в большие пруды;

на втором-третьем году они достигают товарной массы 40-50 г и длины 9-10 см.

Раки не любят загрязненную воду, поэтому их мясо чище других водных обитателей. Они также очищают водоемы от органических остатков. Для частных прудов советуют разводить широкопалых и длиннопалых раков.

Зимой раки зарываются в ил и питаются даже при низких температурах. Ловят их специальными удочками с середины лета до поздней осени. Чтобы пойманные раки хранились дольше и не нападали друг на друга, их подкармливают растительностью — крапивой, листьями ольхи, картофелем. Давать свежую рыбу не рекомендуется, потому что это вызывает драки и повреждения клешней.

Сколько можно зарабатывать на раках в Украине

По данным OLX, в Украине средняя цена на раков в августе 2025 года — 600-800 грн/кг. В регионах с меньшим спросом можно найти по 400-500 грн/кг, а в крупных городах — до 1 000 грн и больше. На одесском рынке "Привоз" раки мелкие особи продают по 200 грн/кг, а самые крупные (отборные) — по 1 000 грн/кг

Как видим, цена сильно зависит от размера раков — более крупные стоят дороже. Также живые раки дешевле вареных и обработанных с приправами, которые могут быть на 20-50% дороже. При этом стоит учитывать и расходы на аренду водоёма, корма и другие технологические процессы.

