Обмеження для рибалок — які заборони діятимуть та за що штрафуватимуть українців восени

Чоловіки на риболовлі. Фото: УНІАН

В Україні протягом року періодично запроваджуються обмеження на риболовлю. Вони стосуються певних місць, часових проміжків і покликані зберегти популяцію водних ресурсів.

Про те, які заборони діятимуть для рибалок цієї осені та за що можна отримати штраф у найближчі кілька місяців, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що заборонено робити рибалкам до кінця вересня

В Чернігівському рибоохоронному патрулі нагадали, що для збереження популяції раків у період другої линьки, коли вони стають найбільш уразливими, з 15 серпня до 30 вересня на більшості рибогосподарських водойм України запровадили заборону на їх вилов.

Линька є природним і життєво необхідним процесом, під час якого раки скидають старий хітиновий панцир, щоб сформувати новий. Зміцнення нової оболонки триває приблизно від 30 до 45 днів, і в цей період вони беззахисні. Саме тому вилов у цей час заборонено.

У Закарпатській області значну частину популяції становить широкопалий рак, занесений до Червоної книги, тому його вилов заборонений протягом усього року.

За порушення заборони передбачені штрафи та відшкодування збитків. Компенсація за незаконно виловленого рака становить 3 332 гривні, а залежно від обставин порушення може настати адміністративна або навіть кримінальна відповідальність.

Рак не лише є цінним харчовим продуктом, а й виконує важливу екологічну функцію — він очищує водойми від органічних залишків. Зниження його чисельності порушує баланс у річкових та озерних екосистемах.

Які ще заборони діятимуть осінню 2025 року

Щодо риби, то в Волинському рибоохоронному патрулі зазначають, що в Україні заборонено ловити її під час зимівлі. Обмеження діятимуть з 1 листопада і до початку нерестового сезону (точні дати визначає рибоохорона). У цей період ловити рибу у зимувальних ямах категорично заборонено.

Коли вода охолоджується, у риб значно сповільнюються фізіологічні процеси:

вони менше рухаються;

практично не харчуються;

збиваються у великі скупчення для зимівлі.

Вилов у таких місцях завдає серйозної шкоди популяціям і порушує рівновагу у водоймах.

За незаконний вилов риби передбачені штрафи від 170 до 680 гривень, а за істотну шкоду — кримінальна відповідальність за статтею 249 ККУ. Покарання може включати штраф від 17 000 до 85 000 грн, обмеження волі або позбавлення волі до трьох років із конфіскацією знарядь та улову.

