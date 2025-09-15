Обмеження на водоймах — чи можуть українці рибалити з човна та за що можна отримати штраф у 2025

Інспектори Держрибоохорони підпливають до чоловіка в човні. Фото: УНІАН

Рибалка на човні — це не лише про відпочинок і хороший кльов, а й про дотримання природоохоронних норм. У 2025 році в Україні ловити рибу з човна дозволено здебільшого з червня до лютого наступного року. Водночас дати відкриття та закриття сезону можуть відрізнятися залежно від регіону та періоду нересту.

Про те, чи можуть українці рибалити з човна у вересні та які обмеження діють восени 2025 року, розповіли на сайті Homester.

Реклама

Читайте також:

Коли рибалити з човна в Україні заборонено

Нерест — ключовий період у житті риби, коли вона розмножується. Будь-яке втручання в цей час шкодить популяції. Через кліматичні зміни строки постійно зсуваються. У центральних областях заборона зазвичай діє з 1 квітня до 20 травня на річках і озерах, а на водосховищах — подекуди аж до початку червня. Якщо у цей час запускати човен у місця скупчення риби, можна фактично зірвати процес нересту.

Узимку теж існують обмеження: водойми вкриваються льодом, а тому використання човнів стає неможливим. Крім того, у деяких регіонах вводять додаткові правила для захисту рідкісних видів. Екологи наголошують, що через глобальне потепління терміни нересту стають менш передбачуваними. Тому перед поїздкою варто перевіряти актуальну інформацію на офіційних ресурсах рибоохорони.

На яких водоймах можна рибалити з човна

Не кожна водойма підходить для рибалки з човна. Усе залежить від її статусу:

Приватні водойми — рибалити можна тільки з дозволу власника, зазвичай за оплату. Річки загального користування (Дніпро, Десна та ін.) — відкриті для рибалок, окрім періодів нерестових заборон. Водосховища — потребують спеціального дозволу. На великих водоймах, як-от Кременчуцьке, рух човнів регулюють задля безпеки. Морські акваторії — правила суворіші. Наприклад, біля Одеси моторним човнам заборонено підходити ближче ніж на 2 км до берега, щоб не турбувати морську фауну. Заповідники (зокрема Канівський) — рибалка з човна повністю заборонена для збереження природного балансу. У 2025 році кількість охоронних водойм може зрости, тож варто перевіряти актуальні списки.

Чому можуть оштрафувати за риболовлю з човна

З 2025 року всі плавзасоби довжиною від 2,5 метра мають бути зареєстровані. Порушення цієї норми карається штрафом до 1 000 грн. Щоб уникнути неприємностей, рибалка повинен мати:

Дозвіл на риболовлю в платних чи спеціальних зонах. Без нього — штраф від 340 грн. Посвідчення судноводія (для моторних човнів із двигуном понад 10 к.с.). Штраф від 300 грн.

Обов’язковим є і наявність свідоцтва про реєстрацію човна, якщо його довжина перевищує 2,5 метра. Відсутність цього документа може обійтися рибалці у 500 гривень і більше. А ще не варто забувати про безпеку — рятувальні жилети повинні мати всі, хто перебуває у човні, незалежно від досвіду чи умов на водоймі.

Раніше ми писали, що на початку літа в Україні завершився нерестовий період. Хоча риболовля знову була дозволена, з певними вимогами українцям все ж варто рахуватись.

Також ми розповідали, що у вересні рибалок чекають нові труднощі: вода стає прозорішою, риба — обачнішою, а звичні приманки вже не завжди ефективні. При цьому частина заборон усе ще залишається чинною.