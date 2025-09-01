Риболовля у вересні — що потрібно мати при собі, щоб не порушити закон

Люди рибалять у водоймі. Фото: УНІАН

Ще на початку літа на українських водойм завершилась нерестова заборона, тож рибалки можуть займатись своєю улюбленою справою. Водночас навіть у цей період риболовля має певні обмеження, про які варто пам’ятати.

Про те, що повинні мати при собі рибалки, щоб не порушити закон у вересні, нагадали в Чернігівському рибоохоронному патрулі.

Реклама

Читайте також:

Які правила діятимуть для рибалок у вересні та що вони повинні мати при собі

Українців просять пам’ятайте про Правила любительського рибальства. Лов дозволений будь-якими видами вудок і спінінгів із використанням природних або штучних наживок, але кількість гачків на одну особу не повинна перевищувати 7 шт. Денна норма вилову — до 3 кг риби плюс один трофейний екземпляр більшого розміру, ніж мінімально допустимий.

Рибалка зобов’язаний мати при собі пристрій для вимірювання розміру улову, щоб контролювати, чи відповідає риба встановленим нормам. Це допоможе уникнути порушення закону.

Мінімальні дозволені розміри риби для вилову у вересні

Мінімальні розміри для основних видів риб такі:

сиг — 25 см;

судак — 42 см;

синець — 22 см;

сом — від 80 см;

білизна — 30 см;

щука — від 50 см;

головень, чехоня — 24 см;

лин, струмкова форель, рибець — 20 см;

лящ, короп — 35 см (у дніпровських водосховищах), 30 см (в інших);

річковий рак — 11 см у дніпровських водосховищах, 10 см в інших водоймах;

плітка, тарань — 18 см у дніпровських водосховищах (в інших без обмежень);

білий амур, товстолоб — 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см в інших водоймах.

Мінімальні дозволені розміри риби. Фото: Скриншот

Мінімальні дозволені розміри риби. Фото: Скриншот

Для решти видів (за винятком тих, що занесені до Червоної книги України) обмеження за розміром не встановлені. В патрулі наголошують, що рибалити потрібно відповідально. Якщо на гачок потрапила риба менша за мінімально дозволену, акуратно відпустіть її у воду.

Які додаткові обмеження діють під час воєнного стану

У деяких областях, крім звичних обмежень на використання маломірних суден, місцева влада під час воєнного стану може запроваджувати додаткові правила для любительського рибальства.

Тому перед виходом на водойму обов’язково перевіряйте повідомлення військових адміністрацій щодо навігації та можливих заборон. Дотримуйтесь правил, щоб не наражати на небезпеку себе та інших.

Раніше ми писали, що в Україні протягом року встановлюють певні обмеження на вилов риби. Вони охоплюють окремі водойми та часові періоди й спрямовані на збереження чисельності водних біоресурсів.

Також ми розповідали, що в Україні існують сезонні заборони на рибальство. Одна з таких діє з середини серпня і триватиме до кінця вересня. За недотримання правил передбачені значні штрафи.