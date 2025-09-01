Рыбалка в сентябре — что нужно иметь при себе, чтобы не нарушить закон

Люди рыбачат в водоеме. Фото: УНИАН

Еще в начале лета на украинских водоемах завершился нерестовый запрет, поэтому рыбаки могут заниматься своим любимым делом. В то же время даже в этот период рыбалка имеет определенные ограничения, о которых стоит помнить.

О том, что должны иметь при себе рыбаки, чтобы не нарушить закон в сентябре, напомнили в Черниговском рыбоохранном патруле.

Какие правила будут действовать для рыбаков в сентябре и что они должны иметь при себе

Украинцев просят помнить о Правилах любительского рыболовства. Лов разрешен любыми видами удочек и спиннингов с использованием природных или искусственных наживок, но количество крючков на одного человека не должно превышать 7 шт. Дневная норма вылова — до 3 кг рыбы плюс один трофейный экземпляр большего размера, чем минимально допустимый.

Рыбак обязан иметь при себе устройство для измерения размера улова, чтобы контролировать, соответствует ли рыба установленным нормам. Это поможет избежать нарушения закона.

Минимальные разрешенные размеры рыбы для вылова в сентябре

Минимальные размеры для основных видов рыб следующие:

сиг — 25 см;

судак — 42 см;

синец — 22 см;

сом — от 80 см;

белька — 30 см;

щука — от 50 см;

голавль, чехонь — 24 см;

линь, ручьевая форель, рыбец — 20 см;

лещ, карп — 35 см (в днепровских водохранилищах), 30 см (в других);

речной рак — 11 см в днепровских водохранилищах, 10 см в других водоемах;

плотва, тарань — 18 см в днепровских водохранилищах (в других без ограничений);

белый амур, толстолоб — 60 см в днепровских водохранилищах, 40 см в других водоемах.

Минимальные разрешенные размеры рыбы. Фото: Скриншот

Для остальных видов (за исключением тех, которые занесены в Красную книгу Украины) ограничения по размеру не установлены. В патруле отмечают, что рыбачить нужно ответственно. Если на крючок попалась рыба меньше минимально разрешенной, аккуратно отпустите ее в воду.

Какие дополнительные ограничения действуют во время военного положения

В некоторых областях, кроме привычных ограничений на использование маломерных судов, местные власти во время военного положения могут вводить дополнительные правила для любительского рыболовства.

Поэтому перед выходом на водоем обязательно проверяйте сообщения военных администраций по навигации и возможных запретов. Соблюдайте правила, чтобы не подвергать опасности себя и других.

Ранее мы писали, что в Украине в течение года устанавливают определенные ограничения на вылов рыбы. Они охватывают отдельные водоемы и временные периоды и направлены на сохранение численности водных биоресурсов.

Также мы рассказывали, что в Украине существуют сезонные запреты на рыболовство. Один из таких действует с середины августа и продлится до конца сентября. За несоблюдение правил предусмотрены значительные штрафы.