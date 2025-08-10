Видео
Незаконный улов — за что рыбака могут оштрафовать в августе

Незаконный улов — за что рыбака могут оштрафовать в августе

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 14:05
Рыбалка в августе — какие виды рыб запрещено ловить и за что штрафуют украинцев
Мужчина на рыбалке. Фото: УНИАН

Если вы планируете в августе отправиться на рыбалку, важно помнить, что даже в разрешенных местах вылавливать можно не любую рыбу. Важен не только сам факт вылова, но и размер рыбы или раков, которых вы собираетесь забрать из водоема.

О том, какую рыбу категорически запрещено ловить в августе и какой штраф грозит нарушителям, отмечается на сайте Киевского рыбоохранного патруля.

Какие виды рыбы запрещено забирать украинцам

Многие любители посидеть с удочкой нарушают правила рыболовства из-за незнания норм, которые установлены законом. Они определяют минимально допустимые размеры для разных видов рыб, вылов которых разрешен вне периода нереста.

Правила любительской и спортивной рыбалки четко прописывают порядок и условия рыболовства, которые должны соблюдать все украинцы. Они также содержат обязательные требования по размерам рыбы и других водных обитателей. К объектам любительского рыболовства относятся различные виды водных жителей, кроме тех, вылов которых запрещен законом.

Среди запрещенных — ручьевая, озерная и радужная форель, обычный рыбец, гибриды осетровых, а также редкие виды, занесенные в Красную книгу Украины, такие как минога украинская, стерлядь пресноводная, елец обыкновенный и другие.

Если вам случайно попадется запрещенная рыба, ее нужно осторожно снять с крючка и сразу вернуть в водоем, чтобы спасти ее жизнь.

Какие минимальные размеры рыбы и раков разрешено вылавливать

Вылов рыбы меньше установленных размеров запрещен. Вот минимальные размеры некоторых видов:

  • Рак — 10 см;
  • Сом — 70 см;
  • Линь — 20 см;
  • Лещ — 32 см;
  • Вязь — 28 см;
  • Щука — 35 см;
  • Судак — 42 см;
  • Сазан — 35 см;
  • Карп — 25 см;
  • Подуст — 25 см;
  • Плотва — 18 см;
  • Голавль — 24 см;
  • Толстолоб — 40 см;
  • Белый амур — 40 см;
  • Белизна (жерех) — 30 см.

За что могут оштрафовать рыбаков в августе

По правилам, в вашем общем улове не может быть более 30% рыбы и раков, меньше установленных минимальных размеров (считается по количеству). Согласно 85 статье КУоАП, если этот лимит будет превышен, правозащитники имеют право составить административный протокол и выписать штраф от 34 до 170 гривен.

Кроме того, за каждую рыбину, выловленную с нарушением правил (независимо от размера), рыбак должен компенсировать убытки согласно государственным тарифам. Например:

  • Вьюн — 68 грн;
  • Сом — 5 117 грн;
  • Линь — 1 598 грн;
  • Лещ — 1 649 грн;
  • Щука — 3 468 грн;
  • Окунь — 3 162 грн;
  • Чехоня — 1 581 грн;
  • Синец — 1 581 грн;
  • Клепец —1 564 грн;
  • Голавль — 1 598 грн;
  • Белый амур — 3 553 грн;
  • Красноперка — 1 564 грн;
  • Ерш обыкновенный — 51 грн;
  • Сазан (карп) — 3 706 грн;
  • Плотва (тарань) — 1 564 грн;
  • Белизна (жерех) — 1 649 грн;
  • Верховодка (уклейка) — 85 грн;
  • Судак обыкновенный — 3 587 грн;
  • Карась серебристый — 1 581 грн;
  • Рыбец обыкновенный — 1 581 грн;
  • Плоскирка (густера) — 1 564 грн;
  • Личинки хирономид (за 1 кг) — 1 411 грн;
  • Веслонос, гибриды осетровых рыб — 18 870 грн;
  • Толстолоб (белый, пестрый, гибриды) - 3 638 грн;
  • Рак (кроме широкопалого и толстопалого) — 3 332 грн;
  • Другие виды рыб (кроме краснокнижных) — 51 грн.

Также нельзя использовать в качестве живой наживки рыбу запрещенных видов или ту, что не достигла минимального размера. Перед рыбалкой советуют взять с собой линейку или другой удобный инструмент для измерения рыбы.

Рыбу нужно измерять по боковой части тела — от кончика рыла (при закрытом рте) до начала средних лучей хвостового плавника. Рака измеряют по спинной стороне — от середины глаза до конца центральной пластины хвостового плавника.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
