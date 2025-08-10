Рыбалка в августе — какие виды рыб запрещено ловить и за что штрафуют украинцев

Незаконный улов — за что рыбака могут оштрафовать в августе
Если вы планируете в августе отправиться на рыбалку, важно помнить, что даже в разрешенных местах вылавливать можно не любую рыбу. Важен не только сам факт вылова, но и размер рыбы или раков, которых вы собираетесь забрать из водоема.
О том, какую рыбу категорически запрещено ловить в августе и какой штраф грозит нарушителям, отмечается на сайте Киевского рыбоохранного патруля.
Какие виды рыбы запрещено забирать украинцам
Многие любители посидеть с удочкой нарушают правила рыболовства из-за незнания норм, которые установлены законом. Они определяют минимально допустимые размеры для разных видов рыб, вылов которых разрешен вне периода нереста.
Правила любительской и спортивной рыбалки четко прописывают порядок и условия рыболовства, которые должны соблюдать все украинцы. Они также содержат обязательные требования по размерам рыбы и других водных обитателей. К объектам любительского рыболовства относятся различные виды водных жителей, кроме тех, вылов которых запрещен законом.
Среди запрещенных — ручьевая, озерная и радужная форель, обычный рыбец, гибриды осетровых, а также редкие виды, занесенные в Красную книгу Украины, такие как минога украинская, стерлядь пресноводная, елец обыкновенный и другие.
Если вам случайно попадется запрещенная рыба, ее нужно осторожно снять с крючка и сразу вернуть в водоем, чтобы спасти ее жизнь.
Какие минимальные размеры рыбы и раков разрешено вылавливать
Вылов рыбы меньше установленных размеров запрещен. Вот минимальные размеры некоторых видов:
- Рак — 10 см;
- Сом — 70 см;
- Линь — 20 см;
- Лещ — 32 см;
- Вязь — 28 см;
- Щука — 35 см;
- Судак — 42 см;
- Сазан — 35 см;
- Карп — 25 см;
- Подуст — 25 см;
- Плотва — 18 см;
- Голавль — 24 см;
- Толстолоб — 40 см;
- Белый амур — 40 см;
- Белизна (жерех) — 30 см.
За что могут оштрафовать рыбаков в августе
По правилам, в вашем общем улове не может быть более 30% рыбы и раков, меньше установленных минимальных размеров (считается по количеству). Согласно 85 статье КУоАП, если этот лимит будет превышен, правозащитники имеют право составить административный протокол и выписать штраф от 34 до 170 гривен.
Кроме того, за каждую рыбину, выловленную с нарушением правил (независимо от размера), рыбак должен компенсировать убытки согласно государственным тарифам. Например:
- Вьюн — 68 грн;
- Сом — 5 117 грн;
- Линь — 1 598 грн;
- Лещ — 1 649 грн;
- Щука — 3 468 грн;
- Окунь — 3 162 грн;
- Чехоня — 1 581 грн;
- Синец — 1 581 грн;
- Клепец —1 564 грн;
- Голавль — 1 598 грн;
- Белый амур — 3 553 грн;
- Красноперка — 1 564 грн;
- Ерш обыкновенный — 51 грн;
- Сазан (карп) — 3 706 грн;
- Плотва (тарань) — 1 564 грн;
- Белизна (жерех) — 1 649 грн;
- Верховодка (уклейка) — 85 грн;
- Судак обыкновенный — 3 587 грн;
- Карась серебристый — 1 581 грн;
- Рыбец обыкновенный — 1 581 грн;
- Плоскирка (густера) — 1 564 грн;
- Личинки хирономид (за 1 кг) — 1 411 грн;
- Веслонос, гибриды осетровых рыб — 18 870 грн;
- Толстолоб (белый, пестрый, гибриды) - 3 638 грн;
- Рак (кроме широкопалого и толстопалого) — 3 332 грн;
- Другие виды рыб (кроме краснокнижных) — 51 грн.
Также нельзя использовать в качестве живой наживки рыбу запрещенных видов или ту, что не достигла минимального размера. Перед рыбалкой советуют взять с собой линейку или другой удобный инструмент для измерения рыбы.
Рыбу нужно измерять по боковой части тела — от кончика рыла (при закрытом рте) до начала средних лучей хвостового плавника. Рака измеряют по спинной стороне — от середины глаза до конца центральной пластины хвостового плавника.
Ранее мы писали, что кража — одно из самых распространенных преступных действий в Украине. Однако она не всегда она влечет уголовную ответственность — это зависит от обстоятельств.
Также мы рассказывали, что в Украине действуют строгие правила любительского рыболовства, нарушение которых грозит штрафами. Однако многие люди путают обычные штрафы с возмещением ущерба за незаконный вылов рыбы.
Читайте Новини.LIVE!