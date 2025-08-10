Рыбалка в августе — какие виды рыб запрещено ловить и за что штрафуют украинцев

Мужчина на рыбалке. Фото: УНИАН

Если вы планируете в августе отправиться на рыбалку, важно помнить, что даже в разрешенных местах вылавливать можно не любую рыбу. Важен не только сам факт вылова, но и размер рыбы или раков, которых вы собираетесь забрать из водоема.

О том, какую рыбу категорически запрещено ловить в августе и какой штраф грозит нарушителям, отмечается на сайте Киевского рыбоохранного патруля.

Какие виды рыбы запрещено забирать украинцам

Многие любители посидеть с удочкой нарушают правила рыболовства из-за незнания норм, которые установлены законом. Они определяют минимально допустимые размеры для разных видов рыб, вылов которых разрешен вне периода нереста.

Правила любительской и спортивной рыбалки четко прописывают порядок и условия рыболовства, которые должны соблюдать все украинцы. Они также содержат обязательные требования по размерам рыбы и других водных обитателей. К объектам любительского рыболовства относятся различные виды водных жителей, кроме тех, вылов которых запрещен законом.

Среди запрещенных — ручьевая, озерная и радужная форель, обычный рыбец, гибриды осетровых, а также редкие виды, занесенные в Красную книгу Украины, такие как минога украинская, стерлядь пресноводная, елец обыкновенный и другие.

Если вам случайно попадется запрещенная рыба, ее нужно осторожно снять с крючка и сразу вернуть в водоем, чтобы спасти ее жизнь.

Какие минимальные размеры рыбы и раков разрешено вылавливать

Вылов рыбы меньше установленных размеров запрещен. Вот минимальные размеры некоторых видов:

Рак — 10 см;

Сом — 70 см;

Линь — 20 см;

Лещ — 32 см;

Вязь — 28 см;

Щука — 35 см;

Судак — 42 см;

Сазан — 35 см;

Карп — 25 см;

Подуст — 25 см;

Плотва — 18 см;

Голавль — 24 см;

Толстолоб — 40 см;

Белый амур — 40 см;

Белизна (жерех) — 30 см.

За что могут оштрафовать рыбаков в августе

По правилам, в вашем общем улове не может быть более 30% рыбы и раков, меньше установленных минимальных размеров (считается по количеству). Согласно 85 статье КУоАП, если этот лимит будет превышен, правозащитники имеют право составить административный протокол и выписать штраф от 34 до 170 гривен.

Кроме того, за каждую рыбину, выловленную с нарушением правил (независимо от размера), рыбак должен компенсировать убытки согласно государственным тарифам. Например:

Вьюн — 68 грн;

Сом — 5 117 грн;

Линь — 1 598 грн;

Лещ — 1 649 грн;

Щука — 3 468 грн;

Окунь — 3 162 грн;

Чехоня — 1 581 грн;

Синец — 1 581 грн;

Клепец —1 564 грн;

Голавль — 1 598 грн;

Белый амур — 3 553 грн;

Красноперка — 1 564 грн;

Ерш обыкновенный — 51 грн;

Сазан (карп) — 3 706 грн;

Плотва (тарань) — 1 564 грн;

Белизна (жерех) — 1 649 грн;

Верховодка (уклейка) — 85 грн;

Судак обыкновенный — 3 587 грн;

Карась серебристый — 1 581 грн;

Рыбец обыкновенный — 1 581 грн;

Плоскирка (густера) — 1 564 грн;

Личинки хирономид (за 1 кг) — 1 411 грн;

Веслонос, гибриды осетровых рыб — 18 870 грн;

Толстолоб (белый, пестрый, гибриды) - 3 638 грн;

Рак (кроме широкопалого и толстопалого) — 3 332 грн;

Другие виды рыб (кроме краснокнижных) — 51 грн.

Также нельзя использовать в качестве живой наживки рыбу запрещенных видов или ту, что не достигла минимального размера. Перед рыбалкой советуют взять с собой линейку или другой удобный инструмент для измерения рыбы.

Рыбу нужно измерять по боковой части тела — от кончика рыла (при закрытом рте) до начала средних лучей хвостового плавника. Рака измеряют по спинной стороне — от середины глаза до конца центральной пластины хвостового плавника.

