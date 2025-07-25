Навіть якщо немає орендаря — на яких водоймах рибалка може отримати штраф у 2025

Інспектори рибоохоронного патруля. Фото: УНІАН

В Україні діють чіткі правила любительського рибальства, порушення яких може коштувати рибалкам чималих грошей. Однак багато українців досі не розрізняють звичайні штрафи й відшкодування збитків за незаконний вилов риби.

Про те, на яких водоймах українцям заборонено ловити рибу та яке покарання загрожує порушникам у 2025 році, пояснили в Чернігівському рибоохоронному патрулі.

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На яких водоймах заборонено ловити рибу

Якщо рибалка-аматор порушує вимоги Правил любительського і спортивного рибальства, його можуть притягнути до відповідальності у вигляді штрафу.

А якщо порушення завдало шкоди рибним ресурсам країни, порушник повинен ще й компенсувати збитки згідно з чинними розрахунками за кожну незаконно виловлену особину. У 2025 році риболовля заборонена в таких місцях:

у зоні відчуження;

у зимувальних ямах;

на територіях нересту;

поблизу гребель, мостів, у зонах охорони;

на каналах ТЕЦ і меліоративних системах.

у радіусі 500 метрів навколо риборозплідних господарств;

у водоймах риборозплідних і товарних рибних господарств.

Варто також зазначити, що у період нересту — навіть пересування човном у деяких місцях заборонене.

Який штраф за риболовлю в забороненому місці

Штраф — це грошове стягнення, яке застосовується до порушника відповідно до норм Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Так, відповідно до частини 3 статті 85 КУпАП, за порушення встановлених правил передбачене попередження або штраф:

для фізичних осіб — від 34 до 170 грн;

для посадовців — від 170 до 510 грн.

Грубі порушення, наприклад, використання вибухівки, електроструму, отруйних речовин або перевищення добової норми вилову (понад 3 кг риби, 30 раків чи 0,1 кг мотиля), караються більш суворо.

У такому випадку штраф становить від 340 до 680 гривень для громадян, і від 510 до 850 гривень для посадових осіб. Крім того, можуть вилучити знаряддя лову та сам улов порушника.

Окрім штрафу, рибалка повинен ще й компенсувати шкоду. Наприклад, за незаконно виловленого сома доведеться сплатити 5 117 грн, за сазана — 3 706 грн, за судака — 3 587 грн, за щуку — 3 468 грн, а за рака — 3 332 грн.

Для прикладу, якщо рибалка зловив 6 лящів загальною вагою 5 кг (при дозволених 3 кг), то за дві понаднормові рибини він має заплатити штраф від 340 до 680 грн, відшкодувати збитки у розмірі 3 298 грн і ще покрити судовий збір у 496 грн. Усього це може скласти від 4 134 до 4 474 грн.

У деяких випадках порушення можуть мати й кримінальні наслідки. Якщо незаконний вилов завдав значної шкоди, передбачено штраф від 17 000 до 85 000 гривень або обмеження волі на строк до трьох років. Особливо суворо карається вилов риби, занесеної до Червоної книги чи охоронюваної міжнародними угодами.

Раніше ми писали, що риболовля — улюблене заняття багатьох українців, що допомагає відпочити й побути на природі. Але під час ловлі слід дотримуватись правил — штраф можна отримати навіть не закинувши вудку.

Також ми розповідали, що на річках рибалити зазвичай не заборонено, а от на орендованих ставках часто виникають суперечки: орендарі, які самостійно зариблюють водойми, нерідко забороняють доступ іншим.